Дистанцию зрители не соблюдали: В Донецке в парке сыграл симфонический оркестр (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке провели концерт под открытым небом.

Как сегодня, 29 августа, сообщают местные интернет-ресурсы, академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева сыграл классические произведения XIX-XX веков на концерте «Донецку – музыка души» в парке имени Ленинского комсомола в Киевском районе.

Послушать музыкантов пришли сотни людей.

«Концерт входит в программу праздничных мероприятий по случаю Дня города и Дня шахтера, которые в этом году столица отмечает 30 августа. Среди участников сегодняшнего выступления были известные солисты-вокалисты Донецкой государственной академической филармонии: заслуженные артисты Украины Анна Братусь, Светлана Ломко и Анатолий Юхнов. За дирижерским пультом находились попеременно Владимир Заводиленко и заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Оселков», – уверяют в «ДНР».

«Зрители расположились на склонах, с которых видна не только сцена, но и открывается вид на реку Кальмиус, терриконы, Калининский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Концерт начался в 19:00 и продлился до 21:30», – добавляют в «республике».

На концерт люди, несмотря на пандемию коронавируса, приходили без масок. Между некоторым зрителями можно было наблюдать социальную дистанцию, однако большинство находились бок о бок друг с другом.