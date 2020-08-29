Смертельный взрыв гранаты в Мариуполе: В ОБСЕ рассказали подробности

В Мариуполе мужчина умер в результате взрыва гранаты. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 28 августа.

Команда СММ уточняла сообщения о том, что 21 августа мужчина (50-59 лет) умер вследствие взрыва гранаты в доме в Мариуполе.

25 августа персонал морга, расположенного в Кальмиусском районе Мариуполя, сообщил, что 21 августа к ним доставили тело мужчины. В тот же день напротив дома № 75 на улице Зеленогорской в Мариуполе 2 сотрудника полиции рассказали, что там от взрыва умер мужчина.

26 августа в доме в разговоре с наблюдателями женщина (50-59 лет) рассказала, что ее партнер умер во второй половине дня 21 августа от взрыва гранаты в доме. Она добавила, что работала в летней кухне, когда услышала громкий взрыв в доме. Она позвала на помощь соседа, который прибежал к ним домой и сказал ей, что у мужчины оторвало обе руки и он скончался от полученных вследствие взрыва травм.