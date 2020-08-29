Без масок и дистанции: Как в Донецке начала работать Детская железная дорога (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 29 августа, начала работать Детская железная дорога.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, новый сезон должен был начаться 1 мая, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запуск детской ж/д был перенесен на неопределенный срок.

«В первый день работы на станции "Пионерская" наблюдается большое количество желающих проехаться по детской ж/д. С целью противодействия распространению коронавирусной инфекции весь персонал находится в индивидуальных средствах защиты, наполняемость вагонов составляет 50% от общего количества посадочных мест, а пассажиров в них запускают исключительно в масках. Также при покупке билетов на поезд необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра», – уверяют в «ДНР» и добавляют, что нынешний 48-й сезон детской железной дороги продлится до конца сентября.

При этом на опубликованных кадрах видно, что пассажиры входят в вагоны без масок, на станции «Пионерская» дистанции никто не придерживается.

Как сообщалось ранее, Донецкая детская ЖД расположена в парке Ленинского комсомола. Была открыта 19 мая 1972 года. Уникальность детской дороги в том, что все работы под присмотром взрослых инструкторов выполняют юные железнодорожники – учащиеся школ, начиная с 5-го класса. Дети, проработавшие здесь не менее 4-х лет, приходили в техникумы готовыми специалистами, имели определенные привилегии при поступлении в профильные вузы.

Донецкая малая железная дорога состоит из двух станций, расположенных на расстоянии 2,1 км – «Пионерская» (главная) и «Шахтерская» (место размещения локомотивного депо и «разворота» поезда), время общей поездки – 25 минут. На обеих станциях были построены монументальные вокзалы: на «Пионерской» – в «космическом» стиле, на «Шахтерской» – с башней, напоминающей маяк.

В довоенное время дорога работала с 1 мая по конец сентября, еженедельно с четверга по воскресенье. До 2014 года в выходные и праздничные дни было 9 рейсов, а в будние – 6. В 2013 году стоимость детского билета составляла 5,71 грн, взрослого – 7,61 грн.

Примечательно, что в 2015 году, уже при «ДНР», малая магистраль сохраняла свой «украинский» вид. Основные изменения пришлись на 2016-2017 год. Сначала станционные вывески заменили на русскоязычные, начала появляться символика и атрибутика «ДНР», в 2017-м уже закрасили украинские логотипы на подвижном составе, билеты «перевели» на русский язык.