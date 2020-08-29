Работа детских садов в карантин: Что рекомендовал и что запретил Минздрав

Минздрав разработал временные рекомендации-правила работы для дошкольных учебных заведений на период карантина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 29 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Минздрав разработал временные рекомендации-правила для дошкольных учебных заведений. Степанов назвал основные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в детсадах на период карантина.

В частности, перед началом смены предусмотрен обязательный температурный скрининг работников заведения.

«Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания. Это достаточно важно. Чтобы не было входа в здание родителей. Исключительно на входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками – под присмотром работников учреждения», – отметил он.

Все противоэпидемические мероприятия для детей, по словам Степанова, должны быть организованы в игровой форме.

Также министр перечислил запреты. В учреждениях дошкольного образования запрещается:

использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом;

заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви;

проводить массовые мероприятия и родительские собрания.

В Минздраве рекомендуют в детсадах разработать график прогулок и занятий, чтобы не допустить смешивания групп. Также необходимо ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой и используют дополнительный инвентарь.

Кроме того, работники должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками каждые 2 часа и после посещения общественных мест.

В учреждениях дошкольного образования должна проводиться дезинфекция поверхностей: каждые два часа и чаще и сразу после занятий. Следует проветривать помещения не менее 15 минут перед открытием заведения и комнаты в течение дня.