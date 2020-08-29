И после пандемии: В Мариуполе хотят сделать обязательным температурный скрининг для школьников

В Мариуполе температурный скрининг для детей планируют ввести как обязательную практику – и после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова во время брифинга в городском совете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, на сегодня уже имеется полугодовой отчет по детской заболеваемости в том числе. «Дети до 14 лет снижена заболеваемость на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что превенция, профилактика, все те меры, и карантинные ограничения в том числе, дали такой огромный результат», – сообщила Сухова.

«Безусловно, температурный скрининг даст нам возможность и в будущем отслеживать деток, которые имеют заболевания, как инфекционные респираторные, которые передаются воздушно-капельным путем. Один такой ребенок может заразить полкласса, а то и весь класс. И не только это касается COVID-19. Такая профилактика и превенция приветствуется Департаментом здравоохранения. И на будущее мы планируем это оставить как уже практику в нашем городе – вообще, в принципе, превенции инфекционных заболеваний среди детей», – добавила она.