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И после пандемии: В Мариуполе хотят сделать обязательным температурный скрининг для школьников

29.08.20 14:47
Ксения Сухова
Ксения Сухова / Фото: youtube.com

В Мариуполе температурный скрининг для детей планируют ввести как обязательную практику – и после завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова во время брифинга в городском совете, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, на сегодня уже имеется полугодовой отчет по детской заболеваемости в том числе. «Дети до 14 лет снижена заболеваемость на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что превенция, профилактика, все те меры, и карантинные ограничения в том числе, дали такой огромный результат», – сообщила Сухова.

«Безусловно, температурный скрининг даст нам возможность и в будущем отслеживать деток, которые имеют заболевания, как инфекционные респираторные, которые передаются воздушно-капельным путем. Один такой ребенок может заразить полкласса, а то и весь класс. И не только это касается COVID-19. Такая профилактика и превенция приветствуется Департаментом здравоохранения. И на будущее мы планируем это оставить как уже практику в нашем городе – вообще, в принципе, превенции инфекционных заболеваний среди детей», – добавила она.

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