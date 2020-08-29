Нельзя давать жаропонижающее, после чего вести в школу: В Мариуполе дали советы родителям школьников

В Мариуполе у одного из пациентов коронавирус сохранялся в организме на протяжении 40 дней. В этой связи важно, чтобы родители детей, которые 1 сентября пойдут в школу, соблюдали все необходимые меры безопасности. А при первых симптомах заболевания обращались к врачу. Об этом сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова во время брифинга в городском совете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Сухова отметила огромную роль в превенции заболевания коронавирусом – семьи ребенка. По ее словам, 70% успеха – это составляющая семьи. «В первую очередь, это ношение маски в общественных местах, это дезинфекция рук, это приучение ребенка к гигиене», – сказала Сухова.

Также родители дома должны научить ребенка правильному приему пищи, питьевому режиму.

«Ребенок должен придерживаться этих правил. Все это будет работать исключительно на территории школы», – сказала Сухова.

Также заммэра отметила, что, если есть какие-либо признаки заболевания, повысилась температура, родители не должны давать жаропонижающее и вести ребенка в школу, так как это опасно для самого ребенка и для других школьников.

При первых же симптомах любого респираторного заболевания нужно обращаться к врачу. Коронавирус же у всех проявляется по-разному: у кого-то кашель, у кого-то насморк, першение в горле, у кого-то нет симптомов, кроме температуры.

По словам заместителя городского головы, период выздоровления больных COVID-19 – от 10 дней. Один из пациентов находился в Мариуполе на лечении 40 дней – и вирус сохранялся в его организме. Течение болезни у всех абсолютно разные. У людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста риск заразиться намного выше.

У многих больных фиксировались такие симптомы, как затрудненное дыхание, высокая температура, отсутствие аппетита.

Сейчас в Мариуполе находятся на лечении 19 жителей других городов, из них 6 человек – в тяжелом состоянии. Большинство из них – в пожилом возрасте. Практически всем требуется кислородная поддержка.