Экономист объяснил, как повышение «минималки» повлияет на курс доллара

Курс доллара в Украине из-за повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября существенно не изменится. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал экономист Олег Пендзин, передает «Сегодня».

Комментируя опасения украинцев относительно возможного обвала гривни из-за повышения «минималки», эксперт отметил, что «это точно миф». «Курс доллара на сегодняшний день абсолютно связан с другим рынком. Там есть механизмы влияния, интервенции, есть работа НБУ – то есть там вещи, которые не связаны с увеличением "минималки". "Минималка" на сегодняшний день оторвана от этих вещей», – сообщил Олег Пендзин.

«Кроме этого, давайте будем откровенны – человек, получивший дополнительно пару гривен, не побежит менять эти гривни на доллары, дополнительного спроса на рынке не возникнет», – добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с начала 2021 года – 6000 грн;

к середине 2021 года – 6500 грн.

25 августа Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 грн. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство должно подать в парламент до 15 сентября этого года.