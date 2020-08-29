Попали в засаду: На Донетчине на месте гибели шестерых военных открыли мемориал (Фото)

Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины, возле села Первомайское на Донетчине открыли мемориал погибшим военным. На этом месте 14 сентября 2014 колонна украинских военных попала в засаду участников незаконных вооруженных формирований. 6 украинских воинов погибли. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Среди погибших в тот день есть уроженцы востока, запада, центра и юга Украины. Это наглядное свидетельство того, что война – это дело не только людей, проживающих на линии разграничения, и не только двух областей, на территории которых ведутся боевые действия. Россия ведет войну не за восток, она ведет войну за всю Украину. И вся Украина борется за свою независимость, отдавая жизни своих лучших сыновей и дочерей», – отметил Кириленко.

«Спасибо тем, кто встал на защиту Украины в ее трудные времена. И искренне сочувствую тем, кто потерял своих родных на этой войне. Наш долг – помнить о погибших, чтить их и довести их дело до конца. Пусть этот мемориал напоминает об этой обязанности всем, кто будет проезжать по этой трассе», – добавил губернатор.