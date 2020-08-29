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Мы будем судить тех, кто отобрал их у семей: На Луганщине почтили память погибших военных (Фото)

29.08.20 17:58
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

На Луганщине почтила память сыновей и дочерей Украины, которые отдали ради нее самое ценное – свою жизнь. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Две колонны скорбного шествия, склонив флаги, прошли со стороны Северодонецка и со стороны Лисичанска. Соединились они на месте гибели группы военнослужащих под руководством полковника, посмертно генерал-майора Нацгвардии Александра Радиевского.

«6 лет назад наши соседи проявили свои коварные планы. Они лгали тогда и продолжают врать всему миру сегодня. Вспомним Крым, "зеленых человечков", которые оказались кадровыми российскими военными. Вспомним Иловайск – "зеленый коридор", который стал красным от крови наших военных. Очень больно вспоминать ребят, погибших в этой войне. Сегодня будет много слез, но ни одной слезы не упадет, когда мы будем судить тех, кто отобрал их у родных и близких… Очень хотелось бы, чтобы этот месяц без потерь продолжался бесконечно! Знаю, будет очень трудно, но победа будет за нами», – отметил глава Луганщины Сергей Гайдай.

Духовные лидеры всех конфессий приняли участие в панихиде по погибшим героям Украины.

Участники панихиды почтили память героев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, минутой молчания, которая сопровождалась ударами Колокола памяти, как и по всей стране. И возложили цветы к памятнику на месте гибели генерал-майора Александра Радиевского.

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