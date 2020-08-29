В «ЛНР» на COVID-19 обследовали более 11,5 тысяч человек

В «ЛНР» медики с января провели более 11,6 тыс. тестов на коронавирус. Об этом сегодня, 29 августа, заявил главный санитарный врач «республики» Дмитрий Докашенко, передает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«За период с января по 26 августа 2020 года на COVID-19 лабораторией республиканской СЭС обследованы 11 672 человека, с положительными результатами – 659 человек, у которых установлен диагноз COVID-19», – уверяет Докашенко.

Наибольшее число случаев заболевания COVID-19, по его словам, фиксировалось в Луганске, Свердловске (после переименования – Должанск), Первомайске, Стаханове (после переименования – Кадиевка) и Брянке.

Докашенко также уверяет, что «комплекс противоэпидемических мероприятий, который был разработан и реализован министерством здравоохранения, позволил локализовать заболеваемость».