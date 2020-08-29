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Украдешь телефон – тюрьма, отожмешь магазин – ничего: В Донецке открыли еще одно «Молоко» (Фото)

29.08.20 18:24
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 29 августа, на месте бывшего «Амстора» отрыли гипермаркет «Moloko». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В «Молоко» превратили «Амстор», который находился на ул. Щетинина. В местных пабликах на эту новость отреагировали негативно.

«Единственное развлечение в ДНР… Ну все, теперь заживем… Было бы за что туда ходить… Радость-то какая!... Украдешь телефон – тебе тюрьма, а отожмешь магазин или дом, и ничего. Просто хозяин поменялся», – пишут дончане.

Есть и те, кому пришлось по душе открытие гипермаркета. Хорошая новость. Все красиво и прилично... Минус 1 пустующий/заброшенный ТЦ в Донецке», – пишут жители Донецка.

На открытии присутствовало большое количество людей, все они прошли в торговые залы без масок. Персонал был в масках, но не весь.

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