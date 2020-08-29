В штабе ООС рассказали, сколько людей пропустили через КПВВ «Станица Луганская»

Через КПВВ на Донбассе 28 августа проследовали на подконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении почти 3,8 тыс. человек. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на контролируемую территорию прибыли 1 103 человека. В обратном направлении – 2 289 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» на контролируемую территорию прибыли 118 человек. В обратном направлении – 257 человек.

Как сообщалось ранее, на период карантина «ДНР» открывает только один из четырех контрольно-пропускных пунктов, при этом КПП «Еленовка» работает только по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.