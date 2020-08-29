«Летопись российско-украинской войны»: На Донетчине показали разделенный войной Донбасс (Фото)

На Донетчине сегодня, 29 августа, презентовали фотоальбом известного фотокорреспондента Сергея Ваганова «Летопись российско-украинской войны». Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Его фотографии лучше слов очевидцев передают то, что происходит вокруг. Каждое фото – это пронзительный взгляд на жизнь востока Украины, разделенный войной на "до" и "после"», – отметил губернатор.

«Эта книга начинается с мирного Донецка. Того Донецка, в котором мы жили каждый своей жизнью, когда для нас событием был забитый где-то в Турции гол в 2009 году. В книге те люди, которые в 2014 году, как и я, не очень понимая, что происходит на самом деле, как могли, отстаивали украинский Донецк. Эта книга о том, кто привел к нам войну – это и чужие люди, это и наши донецкие люди. Эта книга о большом количестве военных, волонтеров, которые пошли защищать Украину», – сказал Сергей Ваганов.