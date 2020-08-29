Матери и жены погибших в Иловайске и Дебальцево провели акцию в Киеве: О чем договорились с властями

Представительницы объединения матерей и жен погибших бойцов-участников АТО договорились с Офисом президента Украины о создании рабочей группы по расследованию военных преступлений в Иловайске и Дебальцево в Донецкой области в августе 2014 года. Об этом сообщила председатель объединения матерей и жен бойцов-участников АТО Наталья Музыка, передает «Радио Свобода».

По ее словам, в эту группу войдут родственники погибших военных. «В результате мы договорились, что при Офисе президента будет создана рабочая группа, комиссия, которая будет действовать при совете ветеранов. Туда включат наших представительниц, матерей. Мы предоставим все данные, которые у нас есть», – заявила Наталья Музыка.

28 августа более 160 матерей и жен погибших украинских военных в годовщину Иловайской трагедии пикетировали посольство России в Киеве. Участники акции призвали расследовать события в Иловайске и Дебальцево и привлечь к ответственности виновных в гибели украинских военнослужащих, после чего продолжили свою акцию под стенами Офиса президента Украины.

Напомним, согласно выводам экспертов и комплексу иных полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске на Донетчине в 2014 году, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.