Аренда жилья: Правозащитники дали полезные советы переселенцам

Заключение письменного договора между владельцем жилья и арендатором значительно облегчает отношения между сторонами. Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине.

Большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вынуждены снимать жилье. Часто в отношениях между арендодателями и арендаторами возникают споры. Заключение письменного договора не дает гарантий, что споров не будет вообще. Однако такой договор существенно облегчает отношения между арендодателем и арендатором.

В частности, аренда жилья без заключения письменного договора несет в себе следующие риски:

владелец может выгнать арендатора с вещами в любой момент (изменились жизненные обстоятельства или это прихоть владельца), при этом не возвращая внесенный аванс арендной платы;

лицо, которое выдает себя за владельца, может им не являться;

в случае только устной договоренности, владелец сможет по своему усмотрению в любое время увеличить арендную плату;

владелец может нарушать покой и личные границы арендатора, посещая жилье в любое время, даже если арендатора не будет дома, с целью контроля состояния своего жилья;

в случае выхода из строя бытовой техники из-за истечения срока службы (холодильник, водонагреватель, стиральная машина и т.п.) владелец может отказаться не только ремонтировать ее за свой счет, но и зачислить расходы на ремонт в счет арендной платы.

Правозащитники отмечают, что законодательством Украины не предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение договора найма жилья. Только в случае заключения договора аренды здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) на срок не менее трех лет требуется нотариальная форма договора.

При заключении договора в письменной форме желательно проверить документ, подтверждающий право собственности на указанное имущество. Также можно проверить владельца жилья по Государственному реестру прав на недвижимое имущество (выдержки предоставляются на платной основе). Стороны оформляют акты приема-передачи как при сдаче в аренду, так и при возвращении с нее, в котором указывают перечень имущества и его недостатки.

В договоре, заключенном в письменной форме, указываются:

дата и место заключения;

срок действия договора;

характеристики объекта аренды;

адрес;

порядок внесения арендной платы и ее размер, а также плата за потребленные коммунальные услуги;

порядок изменения или расторжения договора;

количество лиц, которые могут жить в помещении;

порядок проверки имущества;

другие права и обязанности сторон.

Важно оговорить, в каких случаях будет выполняться ремонт оборудования или жилья непосредственно владельцем, а в каких – арендатором.

«Осуществляя платежи, храните доказательства оплаты арендной платы и коммунальных услуг. Рекомендуем каждый месяц подписывать документ между сторонами по данным счетчиков или иным образом оговорить передачу данных счетчиков, чтобы исключить в будущем споры по оплате коммунальных услуг», – отмечают правозащитники.