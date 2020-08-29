Правозащитница сообщила о 9 случаях «приговоров» к смертной казни в «ДНР»

Правозащитникам известно о более чем 9 случаях «приговоров» к смертной казни в «ДНР». Об этом, как передает Восточная правозащитная группа, еще в 2018 году заявляла директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Правозащитники напомнили, что недавно Мониторинговая миссия ООН в своем мониторинговом отчете заявила, что на территории неподконтрольной украинским властям части Донетчины существует смертная казнь. Согласно «уголовному кодексу» незаконных вооруженных формирований «ДНР» предусмотрена смертная казнь в виде расстрела.

«До начала военного конфликта 2014 года я 5 лет работала в Дебальцевском суде, я хорошо знаю работников суда Донецкой области, которые предали присягу и пошли на службу оккупантов, у меня есть надежные источники информации в этой системе. И я знаю от своих источников о более 9 случаях фактов приговоров людей к смертной казни в ОРДО в период с 2014 по 2019 год», – отметила Ястребова.

Такие дела, по ее словам, содержатся под грифом «Совершенно секретно». «А также берут расписки о неразглашении от сотрудников причастных к процедуре приведения приговора в исполнение, начиная от секретарей судебного заседания, конвоиров до сотрудников так называемого "управления исполнения наказаний" НВФ "ДНР". Данную информацию я лично сообщала в 2018 году сотрудникам и уже бывшей главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер», – добавила она.