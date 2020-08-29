Раздолье, свидетелей нет: В неподконтрольном Моспино в комендантский час ограбили рынок

В неподконтрольном украинским властям Моспино (относится к Донецку) в ночь с 28 на 29 августа ограбили рынок. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, ограбление пришлось на период действия комендантского часа. Воры ограбили несколько вещевых контейнеров и зацепили продуктовые лотки.

В соцсетях люди отмечают, что ограбление воры совершили, несмотря на комендантский час. «Ну людей же с улицы убрали. Теперь раздолье, свидетелей нет… По-любому ДРГ... Ну и толку от этого комендантского, если фигня такая все равно происходит… ДРГ, это же очевидно, товарищи… Это явно полиция днр ограбила, только им можно лазить в комендантский час, поэтому его и ввели, чтобы они грабили ночью людей, так как днем не всегда могут», – пишут жители Донецка.