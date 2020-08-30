На Донетчине от коронавируса умерла еще одна пациентка

За прошедшие сутки в Донецкой области коронавирус диагностировали у 32 человек. Также от заболевания скончалась 59-летняя жительница Мангушский района. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных – двое детей и четыре медработника. Заболели жители следующих территорий:

8 – в Славянске (мужчины 43, 75 и 33 лет, женщины 45, 29, 47, 69 и 34 лет);

5 – в Краматорске (мужчина 27 лет, женщины 43, 53, 63 и 65 лет)

4 – в Бахмуте (мужчина 51 года, 9-летняя девочка, женщины 43 и 51 года)

3 – в Славянском районе (6-летняя девочка, женщины 42 и 44 лет);

3 – в Николаевке (мужчины 24, 50 и 32 лет);

2 – в Лиманской ОТГ (женщины 34 и 59 лет);

2 – в Марьинском районе (мужчина 20 лет, женщина 60 лет);

1 – в Угледаре (мужчина 38 лет);

1 – в Мариуполе (женщина 64 лет);

1 – в Волновахском районе (мужчина 31 года).

Таким образом, с начала карантина по состоянию на 30 августа в Донецкой области подтверждены 1420 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 1014 человек;

на лечении – 387 пациентов;

летальных случаев – 19.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.