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На Донетчине от коронавируса умерла еще одна пациентка

30.08.20 09:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Донецкой области коронавирус диагностировали у 32 человек. Также от заболевания скончалась 59-летняя жительница Мангушский района. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных – двое детей и четыре медработника. Заболели жители следующих территорий:

  • 8 – в Славянске (мужчины 43, 75 и 33 лет, женщины 45, 29, 47, 69 и 34 лет);
  • 5 – в Краматорске (мужчина 27 лет, женщины 43, 53, 63 и 65 лет)
  • 4 – в Бахмуте (мужчина 51 года, 9-летняя девочка, женщины 43 и 51 года)
  • 3 – в Славянском районе (6-летняя девочка, женщины 42 и 44 лет);
  • 3 – в Николаевке (мужчины 24, 50 и 32 лет);
  • 2 – в Лиманской ОТГ (женщины 34 и 59 лет);
  • 2 – в Марьинском районе (мужчина 20 лет, женщина 60 лет);
  • 1 – в Угледаре (мужчина 38 лет);
  • 1 – в Мариуполе (женщина 64 лет);
  • 1 – в Волновахском районе (мужчина 31 года).

Таким образом, с начала карантина по состоянию на 30 августа в Донецкой области подтверждены 1420 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1014 человек;
  • на лечении – 387 пациентов;
  • летальных случаев – 19.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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