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COVID-19 за сутки: На Луганщине 11 новых заболевших

30.08.20 09:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 313 человек, из них:

  • выздоровели – 188;
  • лечатся – 123 (45 – в стационаре; 78 – амбулаторно);
  • летальных случаев – 2.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет 27,27%.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса умерла местная жительница.

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