COVID-19 за сутки: На Луганщине 11 новых заболевших

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 313 человек, из них:
- выздоровели – 188;
- лечатся – 123 (45 – в стационаре; 78 – амбулаторно);
- летальных случаев – 2.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет 27,27%.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса умерла местная жительница.