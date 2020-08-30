COVID-19 за сутки: На Луганщине 11 новых заболевших

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 313 человек, из них:

выздоровели – 188;

лечатся – 123 (45 – в стационаре; 78 – амбулаторно);

летальных случаев – 2.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составляет 27,27%.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Донецкой области от коронавируса умерла местная жительница.