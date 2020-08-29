Арсений Яценюк в День памяти защитников Украины: Мы победим, потому что за нами правда

За время российской агрессии за Украину отдали свои жизни более 4 тысячи защитников. Об этом напомнил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в День памяти защитников Украины.

«Помним о них каждый день. Именно они помешали российскому агрессору, именно они дали Украине возможность развиваться даже в условиях войны. Именно им обязан каждый украинец, который радуется жизни в мирном городе или селе. Украина победит, потому что за нами правда», – отметил он.

«Наши Герои погибли, отстаивая эту правду и свободу своего народа. Они всегда будут напоминать всей Украине, каждому украинском, о том, откуда на нас подстерегает настоящий враг и угроза. Они навсегда указали грядущим поколениям ценности свободы и достоинства. За это вечная благодарность и почет Украинский Воинам», – добавил Яценюк.