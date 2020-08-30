За сутки: В Украине коронавирусом заболели 2096 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 596 пациентов. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала пандемии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2 527 летальных, 56 734 пациента выздоровели.

Заболеваемость в разрезе регионов: