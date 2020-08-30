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За сутки: В Украине коронавирусом заболели 2096 человек

30.08.20 10:19
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2096 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 596 пациентов. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

С начала пандемии по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Украине 119 074 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 2 527 летальных, 56 734 пациента выздоровели.

Заболеваемость в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 3948 случаев;
  • Волынская область – 5417 случаев;
  • Днепропетровская область – 2306 случаев;
  • Донецкая область – 1416 случаев (по данным Донецкой облгосадминистрации – 1420 случаев);
  • Житомирская область – 3213 случаев;
  • Закарпатская область – 7456 случаев;
  • Запорожская область – 1558 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 9014 случаев;
  • Кировоградская область – 810 случаев;
  • г. Киев – 13093 случаи;
  • Киевская область – 5580 случаев;
  • Львовская область – 14 356 случаев;
  • Луганская область – 312 случаев (по данным Луганской облгосадминистрации – 313 случаев);
  • Николаевская область – 1169 случаев;
  • Одесская область – 7094 случая;
  • Полтавская область – 770 случаев;
  • Ровенская область – 9098 случаев;
  • Сумская область – 1456 случаев;
  • Тернопольская область – 5865 случаев;
  • Харьковская область – 8889 случаев;
  • Херсонская область – 392 случая;
  • Хмельницкая область – 2402 случая;
  • Черновицкая область – 10 145 случаев;
  • Черкасская область – 1538 случаев;
  • Черниговская область – 1777 случаев.

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