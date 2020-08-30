Всего 141 смерть: В «ДНР» от коронавируса умерла 75-летняя женщина

В «ДНР» за сутки выявлено 13 случаев заболевания COVID-19. Кроме того, зарегистрирован очередной летальный случай – женщина в возрасте 75 лет. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает «минздрав ДНР».

Всего с начала пандемии по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в «республике» зарегистрировано 2521 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 1167 пациентов,

выписаны – 1213 человек,

летальных случаев – 141.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 августа в Украине COVID-19 заболели 119 074 человек (56 734 пациента – выздоровели, 2 527 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 420 заболевших (выздоровели – 1 014 пациентов, летальных случаев – 19), Луганской области – 313 случаев (выздоровели – 188 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ЛНР» (на 28 августа) – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).