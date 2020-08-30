Сводка из зоны ООС за 29 августа: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 2 нарушения достигнутых договоренностей о перемирии, в «ДНР» также заявляют о двух нарушениях, в «ЛНР» – об одном.

По данным штаба ООС, вчера со стороны «ДНР»:

утром в районе села Ужовка (до переименования – Ленинское) противник проводил инженерные работы в сторону украинских позиций, расположенных вблизи села Водяное;

после обеда противник осуществил неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. «Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали», – отметили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В «ДНР» заверяют, что по их позициям дважды открывался огонь. В сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) говорится:

на направлении Горловки применялись гранатомет и стрелковое оружие;

на мариупольском – только стрелковое оружие.

Также «республиканцы» наблюдали полет беспилотника в районе Зайцево на севере Горловки.

В «ЛНР» уверяют, что за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение перемирия. Обстрелов не было, говорится только о проведении инженерных работ украинскими военными в районе села Желобок.