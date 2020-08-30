В Минсоцполитике рассказали, как рост минимальной зарплаты отразится на пенсиях

Рост минимальной заработной платы отразится на пенсиях, и на иных социальных выплатах. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Он напомнил, что 1 сентября минимальная заработная плата повысится с 4 723 грн до 5 000 грн. «А в следующем году – в январе и июле – повышение будут более весомыми», – сказал Шамбир.

Советник отметил, что рост «минималки» в целом влияет на социальную сферу. «Это приводит к повышению зарплат, доходов граждан. Опосредственно влияет на уровень бедности – уровень снижается. Кроме того, повышаются доходы Пенсионного фонда, Фонда социального страхования. Соответственно это влияет на получателей субсидий и пособий», – детализировал он.

Рост минимальной заработной платы скажется и на повышении пенсии. «У нас в год пенсии повышаются несколько раз. У нас есть показатель: 40% минимальной заработной платы – это минимальная пенсия лиц, которые имеют 65 лет возраста и стаж 30-35 лет. Соответственно, то повышение, которое будет в сентябре, автоматически влияет на повышение минимальной пенсии», – пояснил Шамбир.

Однако, по его словам, количество людей, которым повысится пенсия с 1 сентября, – довольно небольшое. «Потому что у нас было повышение пенсий в мае, июле. И эти повышения были более значительными, они перекрыли эту сумму [минимальной пенсии]», – отметил советник министра.

«Рост заработных плат ведет к повышению отчислений в Пенсионный фонд. Соответственно у нас будет больше возможностей для дальнейшего повышения пенсий», – заключил он.

Как сообщалось ранее, правительство Украины планирует до середины 2021 года повысить «минималку» до 6500 грн. Но рост будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с января 2021 года – 6000 грн;

с июля 2021 года – 6500 грн.

25 августа Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 грн. На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство должно подать в парламент до 15 сентября этого года.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии.

Гражданин получает право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»