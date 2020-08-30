Без спонсоров: 11-летняя девочка из Константиновки стала мини-мисс Украины (Видео)

11-летняя Диана Трушина из Константиновки (Донецкая обл.) получила титул «Мини-мисс Украина». Конкурс прошел в Киеве на прошлой неделе. В нем принимали участие 19 участниц из разных регионов страны.

Мама Дианы вспоминает, как переживала за дочь. «Тянули с объявлением победителей в номинациях. Диану долго не называли. Мы были все очень расстроены. Но когда в самом конце назвали, что победительницей стала девочка из Константиновки, я разрыдалась. Эмоции накрыли, потому что я не ожидала», – рассказала Елена Трушина.

Слезы потекли и у Дианы, когда она услышала, что стала мини-мисс Украины. Говорит, что в свои силы верила. «Я в целом считала, что у меня есть шансы. Но понимала, что лучшую выберет жюри. Я очень волновалась, но постоянно собиралась, брала себя в руки и выходила на сцену», – отмечает победительница.

Диана говорит, что несмотря на конкуренцию, с девочками дружила: «Были девочки 11-12 лет, самая старшая – 15 лет».

В прошлом году Диана стала мини-мисс Константиновки. «Это жюри дало нам шанс, чтобы мы могли участвовать в конкурсе "Мини-мисс Украина"», – уточнила мама победительницы.

В Константиновке в студии моделей Диана занимается два года. Здесь учат девочек профессионально позировать для фотосессий, азам этикета и правильно дефилировать. «Детки с удовольствием принимают участие в региональных, городских и всеукраинских конкурсах. Занимают призовые места и гран-при», – прокомментировала Елена-Елизавета Кириенко, руководитель студии эстетического развития и моделинга.

Из Киева Диана привезла корону мини-мисс страны. «Очень она красивая, с цветочками, бусинками. Специально именно для девочки», – говорит она.

После победы в Украине Диана Трушина имеет право представлять страну на международном конкурсе в Испании. «Очень плохо, что у нас такое детское направление никто не поддерживает. Мы просили у некоторых людей помощи, но никто не спонсирует. А кто из обычной работающей семьи может позволить [такие поездки]? Это очень тяжело. И пробиваются только те дети, в которых родители вкладывают-вкладывают. Если бы была какая-то поддержка, хотя бы от города…», – сетует Елена Трушина, добавляя, что на конкурс в Испанию все равно поедут.

Когда состоится международный конкурс – пока не известно из-за пандемии COVID-19.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»