Пенсии будут назначаться автоматически и для неподконтрольного Донбасса, – Минсоцполитики

Возможность автоматического назначения пенсий будет доступна всем гражданам Украины, в том числе, проживающим на неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Для автоматического назначения пенсии в электронной базе Пенсионного фонда Украины (ПФУ) должна быть информация о страховом стаже и отчислениях в ПФУ человека за весь период его трудовой деятельности. «Если у Пенсионного фонда имеется вся информация, мы готовы к автоматическому назначению. Но в электронном виде персонифицированная информация у нас есть только с 2000 года. Но люди, которые сегодня выходят на пенсию, имели стаж и до этого периода. Поэтому сегодня говорить о массовом переходе на назначение автоматической пенсии еще рановато», – сказал он.

Сейчас Минсоцполитики и ПФУ работают над тем, чтобы перевести в электронный вид данные трудовых книжек, заполнить персонифицированную электронную систему и за период до 2000 года. При этом из периода до 2000 года берутся 5 лет трудового стажа гражданина, в который у него были наилучшие показатели для начисления пенсий. «Работа немалая. Но когда это все будет сделано, тогда действительно мы можем говорить о полноценном электронном назначении пенсии», – подчеркнул Шамбир.

Он добавил, что автоматическим назначением пенсий смогут воспользоваться и граждане Украины, проживающие на неподконтрольных украинской власти территориях. «Они могут подавать документы [в электронном виде]. Единственный вопрос, что они должны будут потом предоставить оригиналы документов, это нужно будет сделать один раз», – уточнил советник министра.

Шамбир также отметил, что введенные сервисы на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины уже значительно упростили подачу документов на пенсию.

Как сообщалось ранее, в Верховную Раду подан законопроект, при принятии которого в электронную базу ПФУ будет внесена информация о трудовом стаже человека до 2000 года.

С 1 июля ПФУ ввел новые сервисы – электронная трудовая книжка и автоматическое назначение пенсии. Этот позволяет оформлять пенсию вообще без посещения ПФУ.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии: с 1 июля минимальная – 1 712 грн, максимальная – 17 120 грн.

Гражданин получает право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.