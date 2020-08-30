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Бросался вещами в полицейских: В Рубежном мужчина угрожал взорвать квартиру (Фото)

30.08.20 12:35

В Рубежном (Луганская обл.) местный житель угрожал взорвать квартиру. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Инцидент произошел 29 августа. В полицию позвонила 69-летняя жительница и сообщила, что 39-летний сын не пускает ее домой.

«Прибыв на место происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции подорвать гранатой квартиру», – рассказала Погукай, уточнив, что мужчина ранее был судим.

Полицейские эвакуировали жителей дома и выставили оцепление.

Переговоры с злоумышленником не дали результатов. «Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в стражей порядка, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома», – дополнили в полиции.

В итоге, было принято решение штурмовать квартиру. В результате спецоперации правоохранители задержали мужчину.

«Во время спецоперации никто из граждан и полицейских не пострадал», – подчеркнула Погукай.

Подозреваемый задержан. По факту произошедшего открыто уголовное дело по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины.

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