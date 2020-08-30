Подельника выдала Россия: Киллер из Мариуполя расстрелял работника СИЗО в Ровно (Фото, видео)

Россия выдала правоохранителям Украины соучастника резонансного убийства в Ровно работника СИЗО, которое совершил житель Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Ровенской области.

В полиции рассказали, что в сентябре 2016 года в Ровно был убил 37-летний работник СИЗО, его тело обнаружили в одной из многоэтажек города.

Убийство было «заказным». Его совершил 53-летний уроженец Российской Федерации, который проживал в Мариуполе. Он ранее дважды привлекался к уголовной ответственности и в целом отсидел за решеткой 15 лет.

Дождавшись в подъезде многоэтажки возвращения работника СИЗО с работы, киллер выстрелил в него 8 раз, а затем – чтобы довести преступление до конца – нанес несколько ударов пистолетом по голове. Оружие с глушителем и 8 гильз полицейские обнаружили рядом с убитым.

У мариупольца был 38-летний сообщник, который во время преступника следил за обстановкой на улице, а также должен был подать сигнал, что работник СИЗО зашел в подъезд.

Следователи установили, что злоумышленники несколько месяцев тщательно готовились к преступлению: следили за жертвой, приобрели оружие. После убийства они покинули территорию Украины и поездом направились в Москву, где получили за исполнение «заказа» 2000 долл. и 300 000 руб. (суммарно в переводе в гривну – 165 тыс. грн.)

О подозрении обоим злоумышленникам было сообщено в ноябре 2016 года. Тогда же следствие приостановили, а подозреваемых объявили в розыск.

17 ноября 2016 года киллера из Мариуполя задержали во время пересечения украинско-российской границы в пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области. 53-летний мужчина хотел попасть в Россию. В рамках уголовного производства ему инкриминировали следующие статьи Уголовного кодекса Украины:

п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» – наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы;

ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Уголовное производство по жителю Мариуполя завершено 26 апреля 2017 года и направлено с обвинительным актом в суд. Судебные слушания по данному делу продолжаются до сих пор.

Его 38-летнему подельнику удалось скрыться в России. Его объявили в национальный розыск и в дальнейшем – в международный.

Оперативники установили, что он скрывался в Москве. Работниками Интерпола были направлены запросы с целью подтверждения информации, установления места нахождения и задержания подозреваемого. В июне 2019 года 38-летнего мужчину задержали российские правоохранители, его поместили в следственный изолятор.

26 августа 2020 года в пункте пропуска «Гоптовка» в рамках экстрадиции российская сторона передала подозреваемого работникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания. 27 августа суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминируется те же статьи, что и жителю Мариуполя.