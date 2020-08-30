Кобзон, гаубицы и экс-солисты: Как в Донецке празднуют День города и День шахтера (45 фото)

В эти выходные в Донецке отмечают День города (29 августа) и День шахтера (30 августа). Праздничные мероприятия проходят во всех районах города, передают «Донецкие новости».

В этом году Донецку исполнился 151 год.

В преддверии праздников по городу развесили флаги «ДНР» и России, а также билборды. Местный фотограф Александр Валентинович запечатлел эти приготовления:

Основные гуляния проходили на бульваре Пушкина. Здесь работает выставка-продажа картин местных художников.

Особенность бульвара в эти дни – инсталляции, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне. На данной вставке каждый район Донецка представил свою композицию. Тут находится гипсовая копия донецкого памятника «Твоим освободителям, Донбасс», сделанные из цветов советский винтовой самолет, гаубица, мемориал Вечный огонь, орден «Победы», металлические композиции «75 лет» и «Победа».

На бульваре также можно посетить выставку цветов.

30 августа – вторая годовщина смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Отметим, что в «ДНР» ему также дали звание «народного артиста республики» и «героя республики». Сегодня к памятнику певца, установленному в довоенные годы рядом с Дворцом молодежи «Юность», несут цветы.

Сегодня праздничные мероприятия проходят и в парке отдыха им. Щербакова – ярмарка, спортивные состязания. В 19:00 ожидается концерт с участием бывших солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» – Вадима Самойлова и Игоря Богомазова. А в 21:30 – праздничный салют.

В 23:00 в городе наступит традиционный комендантский час.