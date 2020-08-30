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Ко Дню шахтера: Зеленский наградил горняков Донбасса

30.08.20 14:45

К профессиональному празднику Дню шахтера, который отмечается сегодня, 30 августа, горняки Украины и Донбасса в частности отмечены государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства наградил украинских шахтеров за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм. Так, 27 горняков получили:

  • 1 – орден «За заслуги» II степени;
  • 5 – орден «За заслуги» III степени;
  • 12 – орден «За доблестный шахтерский труд» III степени;
  • 8 – медаль «За труд и доблесть»;
  • 1 – орден княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины», а еще 12-ти – «Заслуженный шахтер Украины».

Отметим, что из 27-ми награжденных 23 – горняки из Донецкой области (19 чел.) и Луганской области (4 чел.).

Так, на Донбассе наградами и званиями были отмечены следующие горняки.

«За заслуги» III степени:

  • Алексей Клименко – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) участка ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасская №1"», Донецкая область;
  • Игорь Шалимов – забойщик на отбойных молотках шахты «Центральная» ГП «Торецкуголь», Донецкая область;

Орден княгини Ольги III степени:

  • Светлана Авдашкина – токарь участка шахты «Центральная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;

«За доблестный шахтерский труд» III степени:

  • Василий Дусенко – бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «Карбонит» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
  • Алексей Иончиков – забойщика на отбойных молотках шахты «Торецкая» ГП «Торецкуголь», Донецкая область;
  • Владимир Касенкин – машинист шахты «Белозерская», Донецкая область;
  • Юрий Киса – горномонтажник участка шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
  • Николай Кобут – электрослесарь подземный шахтоуправления «Добропольское» АО «ДТЭК Добропольеуголь», Донецкая область;
  • Владимир Опря – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
  • Сергей Пантелеймон –электрослесарь подземного участка ОП «Специализированное управление» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
  • Александр Сычов – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
  • Валерий Фесенко – начальник участка шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;
  • Николай Чао-де – проходчик участка шахты «Центральная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;

Медаль «За труд и доблесть»:

  • Александр Елисеев – проходчик шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область
  • Денис Карелин – электрослесарь подземного участка шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
  • Дмитрий Миряшин – заместитель начальника шахты «Украина» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
  • Николай Мирошниченко – проходчик шахты «Центральная» ГП «Торецквуголь», Донецкая область;
  • Василий Смика – машинист шахтоуправления «Белозерское» АО «ДТЭК Добропольеуголь», Донецкая область;
  • Константин Чариков – проходчик подземного участка шахты 1-3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область.

Почетное звание «Заслуженный шахтер Украины» присвоено:

  • Александр Анцибор – горнорабочий очистного забоя участка ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасская № 1"», Донецкая область;
  • Игорь Ворона – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) участка шахты 1-3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
  • Александр Каращук – проходчик шахты «Центральная» ГП «Торецквуголь», Донецкая область;
  • Алексей Тимошенко – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Капитальная» ГР «Мирноградуголь», Донецкая область.

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