Ко Дню шахтера: Зеленский наградил горняков Донбасса

К профессиональному празднику Дню шахтера, который отмечается сегодня, 30 августа, горняки Украины и Донбасса в частности отмечены государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства наградил украинских шахтеров за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм. Так, 27 горняков получили:
- 1 – орден «За заслуги» II степени;
- 5 – орден «За заслуги» III степени;
- 12 – орден «За доблестный шахтерский труд» III степени;
- 8 – медаль «За труд и доблесть»;
- 1 – орден княгини Ольги III степени.
Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины», а еще 12-ти – «Заслуженный шахтер Украины».
Отметим, что из 27-ми награжденных 23 – горняки из Донецкой области (19 чел.) и Луганской области (4 чел.).
Так, на Донбассе наградами и званиями были отмечены следующие горняки.
«За заслуги» III степени:
- Алексей Клименко – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) участка ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасская №1"», Донецкая область;
- Игорь Шалимов – забойщик на отбойных молотках шахты «Центральная» ГП «Торецкуголь», Донецкая область;
Орден княгини Ольги III степени:
- Светлана Авдашкина – токарь участка шахты «Центральная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;
«За доблестный шахтерский труд» III степени:
- Василий Дусенко – бригадир горнорабочих очистного забоя шахты «Карбонит» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
- Алексей Иончиков – забойщика на отбойных молотках шахты «Торецкая» ГП «Торецкуголь», Донецкая область;
- Владимир Касенкин – машинист шахты «Белозерская», Донецкая область;
- Юрий Киса – горномонтажник участка шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
- Николай Кобут – электрослесарь подземный шахтоуправления «Добропольское» АО «ДТЭК Добропольеуголь», Донецкая область;
- Владимир Опря – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Тошковская» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
- Сергей Пантелеймон –электрослесарь подземного участка ОП «Специализированное управление» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
- Александр Сычов – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь», Луганская область;
- Валерий Фесенко – начальник участка шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;
- Николай Чао-де – проходчик участка шахты «Центральная» ГП «Мирноградуголь», Донецкая область;
Медаль «За труд и доблесть»:
- Александр Елисеев – проходчик шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область
- Денис Карелин – электрослесарь подземного участка шахты «Котляревская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
- Дмитрий Миряшин – заместитель начальника шахты «Украина» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
- Николай Мирошниченко – проходчик шахты «Центральная» ГП «Торецквуголь», Донецкая область;
- Василий Смика – машинист шахтоуправления «Белозерское» АО «ДТЭК Добропольеуголь», Донецкая область;
- Константин Чариков – проходчик подземного участка шахты 1-3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область.
Почетное звание «Заслуженный шахтер Украины» присвоено:
- Александр Анцибор – горнорабочий очистного забоя участка ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасская № 1"», Донецкая область;
- Игорь Ворона – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) участка шахты 1-3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь», Донецкая область;
- Александр Каращук – проходчик шахты «Центральная» ГП «Торецквуголь», Донецкая область;
- Алексей Тимошенко – горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) шахты «Капитальная» ГР «Мирноградуголь», Донецкая область.