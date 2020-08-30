Одиноким старше 80 лет: В Украине введен новый вид социальной помощи

В Украине с июля введен новый вид государственной социальной помощи одиноким гражданам старше 80 лет. Теперь они могут получить около 700 грн в месяц, чтобы оплатить услуги за уходом за собой. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Это совершенно новый вид помощи. Она уже работает, деньги уже назначаются», – сказал он.

Отличительная особенность этой формы – выплаты идут не человеку, который ухаживает за одиноким человеком. Новый вид помощи могут на себя оформить и получать сами одинокие граждане старше 80 лет, которые нуждается в уходе. «Это не зависит от того, кто за ним ухаживает или не ухаживает», – уточнил Шамбир.

«У нас всегда пособие назначалось человеку, который ухаживает. Но этот человек должен был быть не работающим. Но часто встречается ситуация, когда за одиноким пожилым человеком ухаживает родственник, который с ним проживает, но при этом еще и работает. И соответственно он не мог получать помощь. Теперь же помощь начисляется самому 80-летнему, чтобы он мог оплатить расходы по уходу за собой», – пояснил советник министра.

Он добавил, что пособия людям, которые осуществляют уход за нетрудоспособными, тоже осталась. «Это немного иной вид помощи, и она сохраняется. Это когда неработающий ухаживает за нетрудоспособным гражданином. Но там назначается уже помощь от местной власти, и с нее делаются соответствующие отчисления», – резюмировал представитель Минсоцполитики.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»