Куда не входит культурный украинский продукт, въезжают танки, – продюсер из Донецка

Последние 6-7 лет киноиндустрия в Украине развивалась очень активно. Однако, сейчас наступил спад в связи с коронавирусом. Об этом сообщил продюсер, соучредитель Film Industry Association of Ukraine Дмитрий Суханов в эфире «Громадського радіо».

Он рассказал, что сам родом из Донецка, поэтому понимает негативные последствия отсутствия качественного украинского контента.

«Я родом из Донецка и точно могу сказать: туда, куда не входит культурный украинский продукт, въезжают танки. Когда нет качественного культурного украинского продукта, люди перестают ассоциировать себя со страной. В голове у старшего поколения – Советский Союз, а у молодого нет никакой лояльности к собственной стране», – пояснил Суханов.

«На мой взгляд, именно ситуация с Россией показала, что мы проиграли культурное поле много лет назад, раз такая ситуация стала возможной на востоке Украины, в Крыму. Мы не боролись культурным продуктом за своих граждан», – дополнил он.

Поэтому, по его убеждению, сегодня очень много зависит от того, кто придет в украинское кино и каким оно будут в дальнейшем.

«Кризис, который сейчас есть в связи с коронавирусом и экономической нестабильностью в стране, немного прибила киноиндустрию, но в целом за последние 6-7 лет кино в Украине развивается очень активно. Потребность в качественных сценаристах, режиссерах, актерах – огромная. Есть дефицит талантливых и хорошо образованных людей. Таких людей мало. Как по мне, хорошее образование – залог того, чтобы их становилось больше», – сказал продюсер.

Отметим, что в 2011 году Дмитрий Суханов был исполнительным продюсером главного ролика новой имиджевой кампании донецкой кондитерской фабрики «Конти». Съемки этой работы проходили в Киеве, режиссером выступил Чарли Стэдлер, который снял голливудский фильм «Дохлая рыба». Выбор пал именно на него из-за умения режиссера душевно и естественно передавать человеческие эмоции. Продюсерам хотелось, чтобы в имиджевом ролике «сладкого» производителя отсутствовали конфеты, но присутствовали сильные эмоции.