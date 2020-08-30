Зачатки отделения Донбасса просматривались еще в последние советские годы, – Фокин

Зачатки отделения Донбасса просматривались еще в последние советские годы. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, передает «Страна».

«Допускаю, что то, что происходит сейчас на Донбассе, – следствие глубоко продуманного плана по его отделению. Но началось все еще в последние советские годы. Я могу об этом говорить, потому что знаю Донбасс не с чужих слов», – сказал он.

Фокин напомнил, что долгое время проработал в Луганской области. Сам он родом с Днепропетровщины, здесь в 16 лет впервые спустился в шахту – поработал и коногоном, и крепильщиком, и забойщиком, и проходчиком. Потом окончил Днепропетровский горный института и в 1954 году получил распределение на Луганщину. «Окончив институт, не перешагнул ни одной ступеньки на карьерной лестнице угольщика. Начав с помощника начальника участка на шахте, закончил руководителем комбината "Свердловантрацит", поработав еще главным инженером комбината "Луганскуголь". Донбасс для меня – это больше, чем малая Родина. Этот край и его люди – это философия всей моей жизни», – рассказал Фокин.

Он вспоминает, что затухание Донбасса началось еще с конца 1980-х, когда там прошли знаменитые шахтерские забастовки: «В то время природный газ потеснил уголь в топливно-энергетическом балансе страны, что отразилось на благосостоянии горняков. Зарплаты стали падать, в шахтерских городах и поселках возник дефицит продуктов и промышленных товаров. Это стало первопричиной возникновения в горняцких коллективах протестной массы».

По мнению Фокина, после обретения Украиной независимости Донбасс еще быстрее угасал: «В одном из своих интервью я назвал этот край пустым орехом. Поправляюсь: "орех" не пустой, но добыть его "ядро" стало намного труднее. Легкой добычи там уже быть не может».

Он считает, что созданный при президентстве Леонида Кучмы свободный рынок топливно-энергетических ресурсов еще более усугубил ситуацию с шахтами. «Это первое, что угробило Донбасс. Нет на Земле двух абсолютно похожих людей. То же самое – с шахтами, которые отличаются друг от друга по горно-геологическим условиям, газообильности, по мощности пластов и устойчивости вмещающих пород. А свободный рынок собирал всю добычу, усреднял и рассчитывался с каждым предприятием по определенному тарифу. Создан был концерн "Уголь Украины", на котором наживались люди, имеющие слабые связи с шахтами. Все эти пертурбации отразились на жизни шахтеров», – пояснил нынешний представитель Украины в ТКГ.

Он сообщил, что после требования МВФ было закрыто 75 шахт на Донбассе, 150 тысяч шахтеров остались без работы. «Устроиться на работу в других отраслях смогли не все. Будущее не сулило ничего хорошего... Шахтеры – особый народ. Они потомки свободолюбивых, беглых, может, с криминальным оттенком, людей, осевших в донецких степях. Донецкий характер имеет свою специфику. Дончане долго терпят, но когда раскачаются, остановить их очень трудно», – заключил Фокин.