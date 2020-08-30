В Мариуполе создают свой хоккейный клуб

В Мариуполе создадут хоккейный клуб «Мариуполь». Такое решение на последней сессии городского совета поддержали местные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В Левобережном районе города уже на завершающей стадии находится строительство новой ледовой арены, на которой будут проходить тренировки и соревнования спортсменов.

Кроме хоккея на ледовой арене будут развивать и фигурное катание. Посещать секции смогут около 500 юных мариупольцев.

Мэр города Вадим Бойченко надеется, что когда-нибудь ХК «Мариуполь» станет обладателем чемпионского титула. «Строительство ледовой арены в Мариуполе – это уникальный для города пример партнерства частного бизнеса и муниципалитета. Мы подвели необходимые коммуникации, инвестор построил спортивный объект, и теперь у наших детей появится дополнительная возможность осваивать новые виды спорта. А у других хоккейных клубов появится достойный конкурент», – подчеркнул он.