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В Мариуполе создают свой хоккейный клуб

30.08.20 16:26
Фото пресс-службы Мариупольского горсовета
Фото пресс-службы Мариупольского горсовета

В Мариуполе создадут хоккейный клуб «Мариуполь». Такое решение на последней сессии городского совета поддержали местные депутаты. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В Левобережном районе города уже на завершающей стадии находится строительство новой ледовой арены, на которой будут проходить тренировки и соревнования спортсменов.

Кроме хоккея на ледовой арене будут развивать и фигурное катание. Посещать секции смогут около 500 юных мариупольцев.

Мэр города Вадим Бойченко надеется, что когда-нибудь ХК «Мариуполь» станет обладателем чемпионского титула. «Строительство ледовой арены в Мариуполе – это уникальный для города пример партнерства частного бизнеса и муниципалитета. Мы подвели необходимые коммуникации, инвестор построил спортивный объект, и теперь у наших детей появится дополнительная возможность осваивать новые виды спорта. А у других хоккейных клубов появится достойный конкурент», – подчеркнул он.

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