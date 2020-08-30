За мной дело не станет, – Фокин о переговорах с лидерами «Л-ДНР»

При наличии гарантий безопасности замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин готов поехать в «Л-ДНР». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна».

Но первоначально он готовится ко встрече с жителями и руководством подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. «90% моего рабочего времени уходит на подготовку моей возможной встречи с жителями и руководителями подконтрольной Киеву части Донбасса. Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации», – сказал он.

При этом Фокин готов направиться вместе с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком и на неподконтрольный Донбасс. «Председатель нашей делегации (Кравчук, – ред.) это предложение поддерживает. Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс», – заявил он.

Однако по данному вопросу Фокин не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому ему не известно отношение главы государства к данной инициативе.

Если поездка все-таки состоится, то пока руководство украинской делегации в ТКГ не готово вести переговоры с руководителями «ДНР» и «ЛНР». «Пока нет, но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет», – заключил Фокин.

Напомним, что первый премьер-министр Украины (1991-1992 гг.) Витольд Фокин стал 18 августа первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. В рамках своей работы в ТКГ он будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса.