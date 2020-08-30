Похищали и делали рабами: Жертвы «группы Телегина» в Лисичанске показали место своего плена (Видео)

Суд города Лисичанска (Луганская обл.) приговорил 4-х местных жителей к срокам до 10 лет и более лишения свободы. Они в 2014 году в составе незаконного вооруженного формирования «ЛНР» похищали и пытали людей.

Как уточнили в прокуратуре Луганской области, мужчины входили в состав т.н. «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова». Они также известны в Лисичанске как «группа Телегина», по имени своего организатора.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что с мая по июль 2014 года они похитили 6-х жителей на тот момент захваченного Лисичанска.

Похищенные выступили свидетелями по делу. Они демонстрировали в Лисичанске место своего удержания – подвальное помещение здания городского управления СБУ. «Здесь нас держали, пытали, мучили, избивали… Ничего не поменялось, здесь только раньше был маленький диванчик. А по периметру этого подвала нас сидело 10 человек», – показывает пострадавший Артем (имя изменено), он до сих пор боится за свою жизнь.

Артем вспоминает, что в июне 2014 года ужинал дома вместе с отцом. Раздался громкий стук в дверь. «Мы перепугались, открывать дверь не стали. Они продолжали стучать, дверь открыть не смогли. Потом они разбили окно, и начали залазить. Их было человек 5 в балаклавах, с оружием. Нас избили. Отца не стали забирать. Меня же связали, кинули в машину и увезли», – вспоминает парень.

После похищения Артема посадили в подвал захваченного здания СБУ. Парень вспоминает, что он здесь получил огнестрельное ранение просто потому, что у одного из бандитов было плохое настроение. В тот день Артем и еще 9 пленных сидели в подвале – как их заставляли похитители, на корточках. К ним вошел один из бандитов, явно был не в духе. «Подошел ко мне с пистолетом, направил мне в лоб, я закрыл глаза, он выстрелил… Оказалось – плечо прострелил, лужа крови», – говорит парень.

Похищенных граждан, даже раненых, «группа Телегина» заставляла рыть окопы, строить блиндажи и защитные баррикады. В частности, укрепления возводились в направлении города Северодонецка до Пролетарского моста через реку Северский Донец – здесь ранее был блокпост «ЛНР».

Сюда возили и Артема. «Делали что-то типа блиндажей, окопов. Еще дрова рубили. В реке – мылись, стирали», – рассказывает парень.

Пролетарский мост в 2014 году

Пролетарский мост сейчас

В те месяцы раненых свозили в Лисичанскую городскую больницу. Среди них оказался и Артем.

«Где-то к маю в городе появились вооруженные люди. И эта больница стала госпиталем банды Мозгового. И все пошло в форс-мажорном русле. Начались перебои с медикаментами, начали поступать уже с огнестрельными ранениями, с минно-взрывными травмами», – вспоминает завотделением больницы Александр Рештаненко.

Врачи не делили пациентов на «своих» и «чужих», оказывали помощь всем.

Именно Лисичанская городская больница сыграла в жизни Артема решающую роль. Бандиты привезли его сюда обработать рану – через сутки после ранения, с большой кровопотерей. «Привезли меня на перевязку. И так получилось, что они отвлеклись, и мне удалось сбежать», – говорит бывший пленник. Около месяца он скрывался у разных знакомых, пока город не освободили украинские военные.

Татьяна – тоже пострадавшая от «группы Телегина». Ее тоже похитили и удерживали в том же подвале, что и Артема. Она просто вышла в магазин за хлебом, буквально за несколько метров до магазина резко остановился микроавтобус, 7-ро вооруженных людей насильно затащили женщину. Ее 22-летняя дочь Катя трое суток не знала, куда пропала ее мать.

«На каком основании, за что меня похитили, я так и не поняла до сих пор. Скорее всего, им нужна была рабсила по уборке того, что они там в подвале вытворяли. Меня заставляли вымывать кровь, их душевые», – говорит Татьяна.

Лисичанск находился под контролем «ЛНР» 2 месяца – с 22 мая по 24 июля 2014 года. Только после освобождения города украинской армией бывшие пленные перестали скрываться и дали показания на конкретных лиц, причастных к похищениям и издевательствам.

«Преступную группу организовали житель Лисичанска, в ее состав добровольно вошли еще трое местных жителей. С мая по июль 2014 года они передвигались по Лисичанску в камуфляжной форме, с огнестрельным оружием, на автомобиле без госномеров. Они похищали людей под разными надуманными предлогами – за нарушение комендантского часа и пр. Этих жителей они удерживали и использовали в качестве живой рабочей силы», – рассказал начальник отдела надзора прокуратуры Луганской области Роман Зинченко.

В итоге, 18 мая 2020 года Лисичанский городской суд признал 4-х местных жителей виновными по статьям Уголовного кодекса Украины:

в незаконном лишении свободы и похищении людей;

в участии в незаконных вооруженных формированиях;

в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами;

в ведении агрессивной войны, нарушении законов и обычаев войны.

Организатор преступной группы приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, остальные трое человек – до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время осужденные скрываются от органов следствия и суда.

«После их задержания приговор будет приведен в исполнение, и они будут отбывать наказание», – заключил Роман Зинченко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»