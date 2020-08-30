Полная амнистия и особый статус всему Донбассу: Фокин рассказал, как будет добиваться мира

Украины может согласиться на проведение всеобщей амнистии в обмен на то, чтобы Россия не настаивала на закреплении «особого статуса» неподконтрольной украинской власти части Донбасса в Конституции страны. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, передает «Страна».

Фокин не разочарован работой в составе ТКГ. «В целом понял, что путь к достижению мира просматривается», – сказал он.

Переговорщик уверен, что единственный путь к миру – выполнение Минских договоренностей. Но для достижения мира стороны должны пойти на ряд компромиссов. «Я целиком разделяю позицию председателя нашей делегации Леонида Кравчука, что без доброй воли и разумных уступок, ни одна, ни другая сторона мира не добьются… Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок», – сказал он.

Фокин считает, что фундаментом таких компромиссов может стать придание «особого статуса» Донбассу: «Это не может не привести [к миру]. Но этому мешает большая, мощная, финансово обеспеченная группировка политических сил, которым война – мать родная».

При этом он против закрепления данного понятия в Конституции Украины. «Российская сторона требует, чтобы особый статус Донбасса нашел отражение в Конституции. Полагаю, что запрос чрезмерный. Они не должны настаивать на этом. Конституция – не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно», – отметил переговорщик.

В качестве компромисса по «особому статусу» он рассматривает тему всеобщей амнистии, кроме того считает, что «особый статус» должен иметь весь Донбасс, а не только ныне неподконтрольные территории. «Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса… И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса», – заявил Фокин.

Он критически относится к заявлениям в украинском политикуме и обществе, что «режим тишины» – это шаг к капитуляции. И считает, что такие высказывания допускает «одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе». «Что такое капитуляция? Это когда одна из воющих сторон признает себя побежденной, складывает оружие и соглашается на любые условия вроде контрибуции и репараций и т.д. Ничего подобного не должно происходить. Ни о какой капитуляции речи не должно идти. Цель нашей делегации в том, чтобы добиться общей заинтересованности, найти компромисс и выйти из тупика, в котором топтались почти 6 лет», – ответил Фокин оппонентам.

Тем не менее, он верит, что все стороны конфликта придут к выполнению Минских соглашений и Донбасс вернется в Украину. «Для того чтобы поссориться, хватит воли одного человека, но чтобы помириться, необходимо желание всех враждующих сторон. Тем не менее, я уверен, что другого пути нет. Все войны когда-нибудь заканчивались. Полагаю, что сейчас созданы условия, которыми нужно воспользоваться, чтобы добиться согласованного мира, устойчивого, а не просто перемирия. Украина в этом должна быть заинтересована, но думаю, что к этому будет стремиться и Россия, потому что за этим стоит их желание ослабить санкции, которые к ним применяет мир и Евросоюз. Если разумно повести работу, мира можно добиться и довольно быстро… Донбасс был и, думаю, будет неотъемлемой частью Украины», – резюмировал он.

Напомним, что первый премьер-министр Украины (1991-1992 гг.) Витольд Фокин стал 18 августа первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. В рамках своей работы в ТКГ он будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Фокин заявил, что для переговоров готов поехать в «Л-ДНР».