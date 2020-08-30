Нам нужен новый план для Восточной Европы, – Яценюк

Западная Европа должна пересмотреть свою стратегию по отношению к своему Востоку. В том числе, для формирования нового подхода к решению «замороженных конфликтов» в нашем регионе. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» написал в материале для The Financial Times.

Он отмечает, что сегодня в отношении Востока Европы Запад применяет формулу соблюдения определенной «социальной дистанции», «и нет разницы, какое изысканное политическое название этой дистанции дают – "Соглашение об ассоциации с ЕС" или "Восточное партнерство"».

Яценюк убежден, что в отличие от Запада, Россия имеет целостное видение нашего региона и его важности: «И в Молдове, и в Украине, и Белоруссии Москва пытается установить эффективный контроль и создать новые плацдармы для расширения своего влияния на Запад. Именно так президент Путин видит путь к возрождению нового Советского Союза, к которому он так стремится».

Он считает, что последние события в Беларуси и опасность, что Беларусь окажется под российским влиянием на неопределенный период времени, требуют действий от Запада и Украины.

Поэтому Запал должен пересмотреть свое отношение к Востоку Европы. «Это вообще требует пересмотра Европейским Союзом отношение к нашему региону. Не смотрите на ваших ближайших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Замените подход "вытянутой руки" протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО и, при условии выполнения четких планов действий, – ее реалистичность», – написал политик.

Составляющей этих процессов он назвал отказ Западной Европы от любых иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией: «Такое обновление невозможно, пока Россией будет управлять авторитарный и коррумпированный режим Путина. Вместо дипломатических попыток перезагрузить отношения с Россией, более важная и насущная потребность – усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе».

«Что касается Украины, то следует отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграничены. В вопросе Донбасса Кремль нацелен на истощение Украины и Запада, предлагая незначительные тактические уступки и в расчете на уступчивость Киева. Без освобождения Крыма не будут освобождены территории Донецкой и Луганской областей. Именно такова эта последовательность, а не наоборот», – подчеркнул Яценюк.

По его мнению, нового комплексного подхода требуют процессы мирного урегулирования в Грузии и Молдове.

«Наконец, для нашего региона необходима солидарная поддержка со стороны США и ЕС. Призываю наших партнеров создать совместную миссию высокого уровня на защиту свободы и демократии в Восточной Европе. Главной целью такой миссии должно быть создание единого видения, как продолжить процесс исторического объединения Европы, ее освобождение от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к свободе человека и наций», – добавил политик.

«Нам нужен новый план для Восточной Европы. Его появление – в интересах Восточной Европы и в целом всего Запада, который стремится к стабильности в таком неопределенном мире», – заключил Яценюк.