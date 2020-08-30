«Ленинопад»: В Мариуполе не знают, что делать с постаментами снесенных памятников (Фото)

После поваленных памятников коммунистическим вождям в Мариуполе осталось с десяток постаментов. При этом, что делать с самими бюстами и монументами, в муниципалитете понимают, передает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказала Диана Трима, глава департамента культуры Мариупольского горсовета, все демонтированные памятники сейчас находятся на территории Мариупольского краеведческого музея. Одни – во внутреннем дворике, другие – в хранилище музея. Планируется, что они станут частью экспозиции советского периода.

А вот по постаментам до недавнего времени никакой стратегии в департаменте культуры не было.

Самая большая «подставка» под памятник – на площади Свободы – была демонтирована в ходе реконструкции, которая сейчас проводится на площади. Вместо Ленина там появятся другие скульптурные композиции.

Остатки памятника Ленину

По поводу остальных освободившимся постаментам предлагается два варианта: демонтировать или вместо «коммунистов» поставить новых героев. Скорее всего, город пойдет по первому пути. Потому что неправильно «прикручивать новую голову» к старой подставке.

Время от времени в политикуме Мариуполя и среди общественности возникают предложения, какой скульптуры или памятника кому в городе не хватает. В частности, предлагаются следующие варианты.

Памятник запорожскому казаку или Запорожскому казачеству – инициатива не нова. Основана на том, что в городе, построенном на месте казаческой крепости, нет ни одного достойного памятника казачеству (камень на площади освобождения, установленный во времена президентства Ющенко, не в счет). При этом в Мариуполе есть аж 3 памятника митрополиту Игнатию – греки чтят своих предков.

Памятник мариупольцам, погибшим в российско-украинской войне, – как ежедневное напоминанием всем о том, какой ценой достается Украине ее свобода. Кроме того, это увековечивание земляков, погибших за независимость страны.

Памятник Грушевскому – одно из свежих идей. Ее автор – Анатолий Бутенко, руководитель общественной организации «Центр творчих ініціатив "Єдність"». К тому же в 2021 году Михаилу Грушевскому исполнилось бы 155 лет.

Бутенко акцентирует на многогранности личности великого украинца, боровшегося за независимость Украины. Он был не просто первым президентом (точнее – главой правительства) независимой Украинской народной республики. Грушевский – историк, профессор, ученый, который доказал прямую связь украинского этноса от времен Киевской Руси. То есть то, что Украина – не Россия, а украинцы – не россияне. Грушевский первым сформулировал понятие Украины-Руси, которое ломает имперские интерпретации истории.

«Фигура Грушевского может связать восток и запад. Это так важно и символично – установить его памятник здесь, на восточном форпосте страны», – считает Бутенко.

Эскиз памятника изготовили скульпторы из города-побратима Мариуполя – Коломыи. Авторы – отец и сын Васыль и Тарас Андрушко. По проекту, бюст будет изготовлен из бронзы, и Коломыя готова его передать в дар Мариуполю. А вот постамент должен обеспечить Мариуполь.

Планируется, что бюст будет вписан в арку, символизирующую единение восточной и западной Украины. А сам памятник должен быть установлен в спальном районе Мариуполя, в 23-м микрорайоне. «Не только же центр города украшать. Люди, которые живут подальше от центра, тоже нуждаются в местах для отдыха. Мы хотим, чтобы это был не просто памятник, а маленький парк вокруг, чтобы там было приятно отдыхать семьям», – поясняет свою задумку автор идеи.