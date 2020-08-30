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На Донетчине новые случаи коронавируса (Карта)

30.08.20 20:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сегодня, 30 августа, в Донецкой области коронавирус диагностировали еще у двух человек, среди них – один медик. Выздоровели 3 пациента. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Так, болезнь обнаружили у 65-летнего мужчины из Бахмута и 70-летней женщины из Краматорска.

«Призываю всех к ответственному поведению. COVID-19 – коварная болезнь с длительным инкубационным периодом. Даже не имея симптомов, можно быть ее переносчиком и заразить лиц из групп риска», – обратился Кириленко.

Таким образом, с начала карантина по состоянию на 30 августа в Донецкой области подтверждены 1422 случая COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1017 человек;
  • на лечении – 386 пациентов;
  • летальных случаев – 19.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 30 августа в Украине COVID-19 заболели 119 074 человек (56 734 пациента – выздоровели, 2 527 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 313 случаев (выздоровели – 188 пациентов, летальных случаев – 2).

В «ДНР» – 2 478 случаев коронавируса (выздоровели – 1 144 человека, летальных случаев – 136). В «ЛНР» (на 28 августа) – 659 случаев коронавируса (выздоровели – 613 человек, летальных случаев – 17).

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