Без части Донбасса: ЦИК объявила с 5 сентября началом избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия официально объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, голосование по которым состоится 25 октября. Такое решение во исполнение требований Избирательного кодекса было принято сегодня, 30 августа, на заседании ЦИК.

При этом принято во внимание постановление ЦИК от 8 августа № 161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года». То есть пока в 18 громадах Донбасса выборы пока проводится не будут.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду законопроект о проведении выборов в этих регионах.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.

18 августа ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины.