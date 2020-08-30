Дочь защитника: Есть стереотип, что погибший на войне – это мальчик, которого мобилизовали

За 6 лет войны рядовым людям еще трудно реагировать, подобрать слова в ответ на встречу с человеком, чей родной, близкий человек погиб на войне на Донбассе. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала Виктория Климчук-Длугач, дочь погибшего на Донбассе добровольца Сергея Климчука.

Сергей Климчук родом из Волыни, занимался правозащитной деятельностью, работал в университете, оказывал юридическую помощь. «Он был очень светлым человеком. Когда я родилась, папе было 24 года. Но тот период жизни, что я его помню, он никогда не был спокойным человеком, который сидит на диване. Я его помню человеком больше действия, чем слова. Он всегда был патриотом Украины – и не на словах (типа вышиваночка и церковь), а действенным. Ни одна революция мимо нашей семьи не проходила», – говорит Виктория.

Сергей отправился на Донбасс добровольцем летом 2014 года, погиб на 17-й день участия в военных действиях. Ему было 45 лет. «Мой отец был в добровольческом батальоне "Айдар". Папа попал на войну в конце июля и уже 17 августа произошел бой, в котором он погиб», – рассказала девушка.

Она отмечает, что для нее болезненный вопрос – образ ветерана АТО / ООС в обществе. «Есть такой стереотип, что живущий ветеран или погибший – это несчастный мальчик, которого "забрали в АТО", мобилизовали, для некоторых – чуть ли не с поезда сняли. Но, как правило, для людей, которых я знаю, на 90% – это сознательный выбор человека. Пойти на войну и отстаивать ее территориальную целостность, независимость. Для кого-то эти слова – набор клише, но не для ветеранов. И когда на твою страну нападают, они не моги стоять в стороне», – поделилась Виктория Климчук-Длугач.

И пример ее отца, иных добровольцев как раз диссонирует с общественным образом «несчастного мальчика. «Мой отец был в добровольческом батальоне "Айдар". Здесь ситуация понятна – добровольцы, взрослые люди идут на войну, а не "мальчики". Папе было 45 лет, у него уже семья, взрослая дочь, 3 высших образования, 3 работы», – отметила Виктория.

«Хотя в целом [в обществе] образ не такой. Когда ты говоришь: "У меня отец воевал и погиб за Украину", отвечают – "о, бедный". Сам факт смерти, разумеется, для семьи – большая трагедия. Но в целом это сознательный выбор взрослого мужчины. Но это не тот образ, который существует у подавляющего большинства людей… Когда мы общаемся в своем окружении – с добровольцами, ветеранами, волонтерами, патриотами – образ один. Но как только ты выйдешь, грубо говоря, в метро, или я знакомлюсь с новыми людьми. И вот говорю, что у меня отец погиб за Украину – кому-то становится меня жалко, кто-то реагирует – "как, забрали?". Отвечаю: да не "забрали", взрослый мужчина, осознанное решение, патриот, человек действия – вот и все», – добавила она.

В обществе нет еще сложившегося опыта, как реагировать на такую информацию. «Я выскажу, как мне бы хотелось, чтобы реагировали на мою ситуацию. Нормально сказать: "Я сочувствую". Но это мое субъективное мнение. Потому что есть семьи, которые нужно и пожалеть, поддержать – многим, действительно, нужна и психологическая, и материальная помощь. Что касается нашей семьи – это не так. Мне больше всего нравятся слова "Спасибо вашему папе, мы очень ценим то, что он сделал для Украины", "Ваш папа герой". Это самые приятные слова, которые можно услышать», – пояснила дочь защитника.

Виктория добавила, что дети погибших в АТО /ООС теряют официальный статус члена семьи погибшего, когда они женятся / выходят за муж. В частности, Виктория замужем, поэтому никакие льготы на нее не распространяются. «Официально для Украины я уже не член семьи погибшего. Мама имеет этот статус. Но если бы она, скажем, вышла замуж, то лишилась бы его», – констатировала она.

Климчук-Длугач также поделилась опытом своей семьи, что им помогает пережить утрату. «Уверенность в том, что он все сделал правильно. Он сделал так, как хотел, и что это было не зря. Самое страшное, что можно себе говорить: ой, я смотрю, что происходит в стране, значит его гибель была зря. Вот такого не должно быть. Мой папа погиб даже ради того, чтобы новейшая история Украины была героичной. И когда-нибудь об этих людях будут в истории Украины рассказывать, как о героях. Которые не спрятались где-то, а отстояли, что бы там ни было, современную Украина, такой, как она есть», – резюмировала Виктория.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»