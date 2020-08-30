Затопленные шахты Донбасса могут стать серьезнее, чем Чернобыль, – Фокин

Затопленные в «Л-ДНР» шахты являются большей угрозой экологической безопасности. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин, передает «Страна».

«Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, – назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет», – сказал он.

Фокин отметил, что многие шахты на неподконтрольной Украине части затоплены и «брошены на произвол судьбы». «Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Нужно немедля организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря», – сказал Фокин.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», – акцентировал он.

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32. В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали. В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.

Напомним, что первый премьер-министр Украины (1991-1992 гг.) Витольд Фокин стал 18 августа первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. В рамках своей работы в ТКГ он будет заниматься коммуникацией с людьми с неподконтрольных и подконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Фокин заявил, что для переговоров готов поехать в «Л-ДНР».