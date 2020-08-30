Салюта нет, гуляний нет, концерта нет: Как Луганск отпраздновал День шахтера (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Луганске значимый для региона праздник – День шахтера – отметили «тихо».

«В Луганске концерта нет, салюта нет, гуляний тоже. Хотя День шахтера для Донбасса – мероприятие особого уровня. Но в этом году экономят… казна пустая. Пала праздничная империя, прикрытая словами о светлом настоящем», – пишет телеграм-канал «Заметки гражданина».

Даже судя из луганских интернет-ресурсов, в «ЛНР» ограничились лишь официозными поздравлениями от всего по очереди руководства республики – от «главы ЛНР» Леонида Пасечника, «председателя правительства ЛНР» Сергея Козлова, председателя «народного совета ЛНР» Дениса Мирошниченко, от «федерации профсоюзов ЛНР», «общественной палаты», «народной милиции» (армии «ЛНР») и т.д.

Отмечается, что лишь «донские казаки» проводили праздники в шахтерских поселках, входящих в состав Луганска. Мероприятия длились максимум 4 часа, с учетом концерта местной самодеятельности, спортивных состязаний, аттракционов с призами, «полевой кухни».

Как сообщалось ранее, в Донецке праздник отмечали более масштабно.