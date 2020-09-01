Один день в Донецке: Как изменилась жизнь за 6 лет при «ДНР» (Фото)

Донецк – самый крупный и развитый город на неподконтрольной части Донбасса. Донецк изменился, и, увы, продолжает меняется дальше, передает «Радио Свобода».

Донецк после комендантского часа

Площадь Ленина – сердце Донецка. Вокруг – ни души. Прошло ровно полтора часа с того момента, как завершился комендантский час. В Донецке он продолжается с 23:00 вечера до 5:00 утра.

В лучах утреннего солнца Донецк выглядит, как и любой другой город. Людей – мало: кто-то на утренней пробежке, где-то копошатся коммунальщики. В начале рабочего дня жизнь на улицах ускоряется.

«Вот белая эта будка – полиция. Мы пришли в 06:30 – здесь находились двое полицейских. Сейчас они отошли, пошли, пожалуй, пить кофе. Наверное, здесь и ночуют», – рассказывает жительница Донецка.

В «ДНР» заявляют, что официально насчитали в Донецке 940 тыс. жителей. Понятно, что верить этим данным нельзя. У украинской власти точной цифры – нет.

Многие дончане приспособились к новой реальности.

«Для меня город Донецк – это гордость. Я здесь живу много лет, я люблю свой город, он для меня – все. Мне жаль, что сейчас такая ситуация, но, я думаю, что все наладится и мы будем лучше всех», –выразила надежду одна из жительниц.

«Хуже немного стало, конечно. Но, в принципе, нормально. Время такое, тяжелое», – добавляет пожилой мужчина.

«Уровня жизни того самого довоенного Донецка – 2012-13 годов – больше всего не хватает», – признается еще одна женщина.

«То, что стреляют – это раз, самое главное – нет мира, а так, в принципе, город живет. Ну, и население как-то меньше, в окрестностях – особенно. Комендантский час... Раньше было как-то веселее, народ был веселее, больше улыбались», – рассказывает дончанин.

Памятники «Гиви», «Мотороле», Захарченко

Стоит напомнить, что Донецк сейчас изолирован от остальной Украины. А «ДНР» формирует свою параллельную реальность.

25 августа на Аллее героев открыли памятник «Гиви». Ранее там появились бюсты прежнему «главе ДНР» Захарченко, «Мамаю».

А вот, например, на месте возле кафе «Сепар», где был убит Александр Захарченко, стоит памятный камень с надписью: «Здесь трагически погиб глава ДНР и хранитель». Рядом – венки с лентой: «Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой».

Пропаганда «ДНР» в Донецке ощущается во всем – даже во время поездки в общественном транспорте. Здесь к каждому местному празднику выпускают новые тематические билеты, один из последних – «С днем России».

Живя под постоянным прессингом этой пропаганды, одни жители боятся на камеру говорить то, что думают, а другие наоборот – не стесняются в выражениях.

Куда можно уехать из города

С автовокзала «Южный» сейчас можно передвигаться как по территории неподконтрольной части Донбасса, так и добраться в разные города России. Сообщение с Украиной пока отсутствует – блок-посты закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Я – настоящая жительница ДНР и поддерживаю Россию! Украина – для меня это закрытая тема», – утверждает одна из жительниц.

«Я туда не езжу. Ну, я не знаю, не люблю я Украину. Кому надо – через Россию туда ездят. Я, скажем так, патриот нашей республики, а бендер я с детства ненавидел», – говорит пожилой мужчина на остановке.

«Очень плохо – у нас родители на территории Украины остались. И мы просто не можем туда поехать. Прописка –здесь, а туда как? Все!», – сетует дончанка.

Многие автобусы ходят в оккупированный Крым и в Россию. Доехать до Москвы, например, стоит 1800 рублей (735 грн по местному курсу валют). Ездят через неподконтрольный Украине участок границы.

«Донецкая таможня, российская таможня – все. В общем, удобно, доступно, без каких-либо нервных потрясений», – говорит мужчина.

А вот женщина только вернулась из Крыма: «Из Крыма, из Севастополя. Отлично! Отдыхать – не работать! Доехали туда – хорошо, обратно – немножко сложнее, потому что 25 часов в дороге», – рассказывает женщина.

Мобильная связь «Феникс»

Местная связь в Донецке называется «Феникс». Ранее пакет стоил 50-100 руб. (20-41 грн) в месяц. Относительно недавно тарифы подорожали.

«Как вам сказать... Бывает, что связь работает с перебоями: не всегда дозвонишься. А так – вполне нормально», – делится впечатлениями местная жительница.

«По сравнению с тем, как было в начале и сейчас – конечно, большая разница. Очень большая! Зависит от погоды, если, допустим, молния, гром, сильный, порывистый ветер дует – дозвониться с третьего или четвертого раза получается. 4G хорошо работает, по крайней мере, в центре – точно», – говорит мужчина.

«Мы пополняем только оператора "Феникс". Карточки-пополняшки есть на 50, 100, 200 руб. В нашей точке – только карточки продаем, а по городу еще есть терминалы оплаты. МТСом я уже два года не пользуюсь. Люди спрашивают [пополняшки], но у нас такого нет, к сожалению», – объясняет продавец в магазине связи.

Ранее немало горожан пользовались украинским оператором МТС. Сейчас в Донецке еще остаются его мощность, но интернет уже не работает.

Как перевести деньги

Отдельно стоит рассказать о финансовой системе в Донецке. В «ДНР» еще осенью 2014 года создали так называемый «Центральный республиканский банк». Отделение разместили в захваченных помещениях украинских банков. «Банк» выпустил свои карты, но их функционал ограничен.

«Банковская система, как таковая, в Донецке отсутствует. Вообще нет никаких банков! Существует только один внутренний банк, который выпускает карты для бюджетников, пенсионеров. Пенсионерам, конечно, пенсии начисляют, а бюджетникам – зарплату», – рассказывает дончанка.

– Как часто вы пользуетесь вот именно карточкой?

– Ну, зарплата и пенсия – два раза в месяц.

– А расплатиться ею можно в магазинах?

– Я не пробовала, я обычно наличными расплачиваюсь.

Местные жители говорят, что картой можно воспользоваться при оплате коммунальных услуг, также расплатиться ею можно в больших супермаркетах и аптеках. Но, например, далеко не во всех кафе и ресторанах.

«Отделение банка сегодня закрыто, но банкомат работает. Вставляю карточку. Высвечивается – "Центральный республиканский банк", выбираем язык. Ну вот, снятие наличных. Но мне снимать не нужно, в принципе, и денег на счету нет», – показывает, как работает банкомат местная жительница.

Поскольку современная финансовая система отсутствует -– нет и банковских переводов, как с подконтрольной Украины территории, так и из России. Но в Донецке нашли способ обойти это ограничение. На рынках действуют полуподпольные центры обналичивания.

Схема проста: нужно, например, передать деньги родственнику в Донецк из Киева. Киевлянин отправляет деньги на гривневую карту украинского банка, которая есть у жителя Донецка. Тот идет в точку по обналичиванию. Здесь он через интернет переводит гривну на банковскую карту точки обналичивания. А жителю выдают деньги в рублях – обычно по заниженному курсу и минус 5-8% комиссии.

В одном из таких центров поясняют:

– Вы заходите в приложение «Приват-24» или «Пумб-онлайн» – и мы здесь переводим, снимаем денежки.

– А какой процент, скажите пожалуйста?

– По курсу – 2,35, выдача в рублях.

– А в Украину я могу перевести деньги?

С наличными в Донецке проще – всегда можно обменять и гривны, и доллары. Кстати, стенды на обменниках тоже сохранились с довоенных времен. И часто «рубль» обозначают «гривной».

Впрочем, несмотря на неразвитость финансовой системы в Донецке, здесь есть те, кто получает из ситуации выгоду. В городе дома таких «бедных жителей города» заметно отличаются.

Что продают

Деньги тратят, прежде всего, на продукты. Дефицита на зарубежные товары здесь нет.

«"Нутелла" – 630 грамм, 510 руб. (208 грн). Пиво "Хайникен" стоит 62 руб. (25 грн), "Корона" – 113 руб. (46 грн). Есть водка, ликеры, что угодно», – показывают ассортимент в супермаркете Донецка.

Дальше – торговые центры. «Золотое кольцо», «Континент» и «Донецк Сити» после 2014 года несколько лет стояли закрытыми. Сейчас работают, но не все заполнены магазинами.

В «Донецк Сити» из бутиков мировых брендов работают «Рибок», «Филипп Плейн», «Марио Музе» – мужские и женские обувь и сумки. А вот магазин «Манго» – закрыт, как и точки «Marc O'Polo», «Пьер Карден», «Рой Робсон», «Дизель», «ЛТВ», «Интертоп».

В Донецке пока официально не работают ни «Адидас», ни «Найк», ни «Рибок». На месте бывшего «Найка» сейчас располагается магазин «Джордан», но в нем так же продолжают продавать продукцию фирмы «Найк».

«Или же вместо большого магазина "Спортмастер" сейчас магазин "Лайк". В принципе – одно и то же. Относительно недавно он открылся, преимущественно там китайская продукция, но такая, доступная для молодежи», – говорит местная жительница.

Торговый центр «Белый лебедь» сейчас в запущенном состоянии, так что не заехать даже на парковку. В довоенное время там можно было купить много брендовой продукции, сейчас он закрыт.

«Хожу в "Континент" или "Донецк Сити". В принципе, как и раньше. Но ассортимент, конечно, маловат. Сейчас, я вам скажу, или везут фабричный Китай, или старые коллекции. Нового, к сожалению, к нам ничего не везут», – рассказывает дончанка.

До войны, как и во всех крупных городах, на центральных улицах Донецка располагались большие брендовые магазины. Сейчас на их месте – пусто.

«Фэшн-маркет "Миратон" – закрытый, "Мозаик" – закрыт. Это улица Артема – центральная улица города. Вот один из популярных магазинов когда-то в Донецке – "4 сезона" – закрыт. И на его месте пока ничего не открылось. "Коллинз" – так же закрыт. Там даже не сняли рекламу, магазин в аренду никто не берет», – рассказывает местная жительница.

«Вещи покупаю – в интернете заказываю, привозят и из Украины, и из России. При личной встрече оплачиваем, предпочтительнее. Встречаемся – и оплачиваем. В Инстаграм, предпочтительнее. Или – на Али-Экспресс можно, сейчас у нас есть доставка в Донецк», – делится девушка.

«На Али-Экспресс заказываю, иногда через поставщиков или сама привожу и сама продаю, то есть – и себе и людям. Доставка из Российской Федерации к нам бесплатная. Я поставщику плачу деньги, а он уже там сам разбирается, заказывает», – добавляет дончанка.

«Заказывали, пока границы были открыты. А сейчас нет такой возможности, хороших вещей не везут, к сожалению», – говорит женщина.

Что касается бытовой техники, то украинские магазины – закрылись, а некоторые получили «ленивый» ребрендинг. Но до этого времени можно купить технику тех же производителей, что и везде в Украине. Многое осталось еще с довоенных времен, остальное – завозят из России.

«Был магазин "Фокстрот", убрали несколько букв – теперь "Фокс", а так, в принципе, торгуют так же бытовой техникой. На данный момент, магазины техники "Комфи" в Донецке не функционируют, даже вывеска осталась, здание стоит», – отмечают местные жители.

Еще один вариант найти дешевые хорошие вещи или может даже что-то из техники – это барахолка. Их в Донецке несколько.

«Поскольку у многих людей нет работы и просто маленькая пенсия у пенсионеров, все, что у них дома, выносят на барахолку – книги, медали, ложки, вилки, одежда, игрушки – и чего там только не найти! Молодых людей я не увидела, в основном это только пенсионеры. Кому пенсии не хватает, кто привык уже к такому образу жизни», – говорят дончане.

Как купить товар через интернет

«Барахолка» для молодых – уже давно переместилась в интернет. Кроме различных групп в соцсетях, в неподконтрольных городах также работает украинская платформа ОLХ. Правда, воспользоваться всеми ее преимуществами в Донецке не получится. Банковской картой оплатить товар можно, если продавец и покупатель – местные, расчет происходит при встрече. Если – нет, то есть целая схема.

«Как происходит заказ из Украины? Обычно, как я этим пользуюсь – у меня есть знакомые, которые живут на подконтрольной Украине территории, выбираю любую вещь и "Нашей почтой" отправляю, эта вещь приходит в определенный город, человек забирает, а потом перевозчиком отправляет мне. Или существует услуга, сами перевозчики забирают посылки по накладной. Пожалуйста, экспресс-доставка ДНР, ЛНР, Крым, Россия, а так же и Украина, прошу обратить внимание», – рассказывает местная жительница.

В «республике» есть два конкурента – «Наша почта» и «Почта Донбасса» (действует на захваченных мощностях «Укрпочты»). «Наша почта» имеет свои филиалы в «ДНР», «ЛНР», в Крыму и в России.

«Допустим, мы заказываем товар. Взаимодействует сайт с различными площадками, такими как "Али-Экспрес": доставляются грузы в Украину и из Украины», – объясняет дончанка.

«Почта Донбасса» работает только на территории Российской Федерации.

«Можете заказать любой товар, оплачиваете его и в адресе доставки указываете село Куйбышево Ростовской области и индекс. По этому адресу находится "Почта России". И раз в неделю с этого адреса "Почта Донбасса" забирает и привозит посылки в Донецк», – объясняет схему работы почты дончанка.

Доставка еды

В целом, в Донецке работают аналоги многих популярных сервисов, без которых трудно представить современный город. Еще один пример – доставка еды.

Можно практически все: суши, роллы, пиццу, пиво, бургеры, разное многообразия закусок, также завтраки, обеды, бизнес-ланчи.

Но и здесь есть свои донецкие особенности. Заказ придется ждать минимум час, а ночной доставки нет. Также нельзя расплатиться карточкой: курьер принимает только наличные.

Цены довольно невысокие: пицца, например, стоит 200 руб. (82 грн). Почти столько же придется заплатить за саму доставку. Роллы – по 125 руб. (51 грн).

«Упаковка достойная у службы доставки. Сейчас проверим температуру пиццы, потому что везли полтора часа. Выглядит замечательно, пицца теплая, все нормально», – показывает заказ дончанин.

«Донбасс Арена»

Главный символ довоенного Донецка – стадион «Донбасс Арена». Это предмет особой гордости и одно из любимых мест отдыха горожан. Сегодня здесь пусто и тихо.

«Мы с вами попали на очень редкий момент, наверное, ко Дню города это сделали – каменный мяч крутится. Сколько сюда не приезжала, постоянно была отключена подача воды. За счет подачи воды он крутится, потому что весит, я не помню точно, но много тонн», – объясняет дончанка.

Если до войны жители приходили сюда ради футбольных матчей или больших концертов, то теперь на «Донбасс Арену» можно попасть разве что на экскурсию.

«Музей обычно был открыт. На поле – не попасть, но в музей футбольного клуба "Шахтер" можно пройти, но до 1 сентября он был закрыт. Ранее близко к стадиону не подпускали, там стоял шлагбаум на въезде. Ну, а теперь шлагбаум поднят постоянно и можно свободно проезжать. Поэтому приезжает молодежь и тут на асфальте крутит пятаки на машинах», – добавляет местный житель.

«Было очень много концертов. На футбол любили ходить. Всей семьей отдыхали. Было замечательно. Если бы вернулось, тоже было бы очень хорошо», -– ностальгирует женщина.

«Конечно. Я фанатом был, особенно футбола. "Шахтер" сильно люблю. Концертов было много. Вообще, классно было на стадионе. А сейчас, конечно, грязный стоит, заброшен. Жаль. Самое классное место в Донецке было», – говорит дончанин.

И пока одни объекты исчезают из жизни города, рядом появляются новые. В самом начале мы уже рассказывали о памятнике боевике «Гиви». Так вот открыли его как раз возле стадиона.

Комендантский час в Донецке

День в Донецке мы начали на площади Ленина. Здесь же и завершим – за 20 минут до начала «комендантского часа». После 23:00 выходить на улицу жителям запрещено.

«22 часа 37 минут. Пойдем пройдемся. Очередной трамвай идет. Посмотрите, сколько в нем людей – два человека. 10 минут остается до конца официального времени, когда можно находиться на улице. Через 10 минут начинается комендантский час. Можно встретить обычный патруль, а можно – на патруль с военными нарваться. ГАИшники уже разъехались. На остановках, как видите, людей нет. Мы едем по центральной улице города – по улице Артема. Уже никого нет», – констатирует местный житель.