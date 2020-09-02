Затопили все шахты: Как живет «шахтерская» Горловка при «ДНР» (Видео)

Сейчас Горловка – третий по количеству жителей город в «ДНР». Согласно «республиканской» статистике, здесь проживает 257 тыс. человек, передает «Радио Свобода».

При въезде в Горловку встречает стела «Город воинской славы» с георгиевской лентой. Флаги России и «ДНР» развеваются над городским советом здесь с апреля 2014 года.

«Нет перебоев ни с водой, ни с газом и продукты все есть, магазины забиты, были бы деньги – покупай все, что хочешь», – рассказывает местный житель о здешней повседневности.

К началу войны в Горловке работало 4 шахты. Сейчас все они закрыты. Химический гигант «Стирол» после нескольких лет простоя попытались запустить. Сейчас, по словам местных жителей, он частично работает. Но в марте этого года в «ДНР» признали, что рассматривают вопрос о консервации завода.

«Шахты не работают в городе. Из предприятий – Коксохимзавод. Все остальное – мелочь», – говорит местная жительница.

Коксохимический завод сейчас – крупнейшее предприятие в Горловке. По данным «республиканских» телеканалов, предприятие работает на 70% своей мощности, трудоустроено более 800 человек.

Проблем с продуктами нет. «Ну, из России идет товар в основном, местного мало товара. Вы знаете, пустые ряды, никого нет, на рынке мало людей. В основном больше стоим, чем работаем», – рассказывает продавец на местном рынке.

«Покупательная способность сейчас снизилась до войны было лучше», – добавляет еще один.

С местного автовокзала автобусы ходят по «республике» и в Россию. Билет до Донецка – 80 руб. (33 грн по местному курсу валют), до Макеевки – 50 руб. (20 грн). «В Россию легко уехать, автобусы каждый день по несколько рейсов курсируют. Свободно, только на границе сейчас очень большие пробки, очень много машин, приходится стоять по 5-6 часов. Мы вчера ехали, простояли 6 часов на границе», – рассказывают горожане.

Сразу за Горловкой на линии разграничения находится контрольно-пропускной пункт «Горловка» – транспортный коридор с украинским КПВВ «Майорское». Но КПП так и не работает для жителей с марта 2020 года. И если с июня украинские пограничники готовы пропускать людей, то «ДНР», ссылаясь на коронавирус, проезд не открывают.

«Я в Украину не езжу, вещи могу и в Российской Федерации заказать, откуда их везут – для меня нет никакой разницы. А для других, кто получает пенсии, бабушкам, дедушкам, им трудно из-за закрытых постов, они не могут поехать забрать свои деньги», – говорит горловчанка.

«А мы туда и не ездим. Ну, сын, когда война началась, с маленькими детьми уехал. Внуков только не видишь, каждый день звонишь», – рассказывает местный житель.

«Для моих родителей, конечно, это плохо. Для бабушки, для родителей, которые уже в преклонном возрасте. Пенсия... они отработали много лет на украинских предприятиях и теперь не могут забрать то, что положено по закону», – говорит еще один горловчанин.

Окраины Горловки – это уже фактически линия фронта. Люди хотят, прежде всего, мира. А еще присоединения «ДНР» к России.

За 6 лет войны в Горловке уже привыкли и к близости линии фронта, и к неопределенному будущему «республики» в целом. Но город и дальше многие называют шахтерским, хотя в нем и не осталось ни одной работающей шахты.