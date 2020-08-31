Электронная справка переселенца: Как и кому ее будут оформлять

Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с октября будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг «Дія». Об этом сообщает пресс-служба Министерством реинтеграции временного оккупированных территорий Украины

Разработку электронной версии справки уже начали Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Минреинтеграции и Министерством социальной политики.

В рамках сотрудничества министерств, на первом этапе, справка ВПЛ в электронной форме будет доступна для всех, кто ее имеет, после регистрации в мобильном приложении «Дія». Сейчас в Кабмине работают над тем, чтобы изменить нормативно-правовую базу, чтобы эта цифровая справка имела такую ​​же законную силу для всех органов власти, как и бумажная.

На втором этапе реализации проекта по цифровизации услуг для ВПЛ через приложение эту справку можно будет отправлять в государственные органы в электронной форме для получения государственных услуг и социальной помощи.

Также в мобильном приложении «Дія» справку ВПЛ можно будет переоформить или оформить для новых зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, не выходя из дома.

«Для 1,5 миллиона человек с октября больше не надо будет носить с собой эту бумажную справку ВПЛ. Ее можно показывать с мобильного приложения "Дія" там, где такую ​​справку требуют. Все органы государственной власти смогут в режиме реального времени проверять, что она действующая», – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Снавер Сейтхалилев.

По его словам, родители смогут предоставлять справку ВПЛ в электронной форме со своего мобильного приложения «Дія» за своих детей.

Ранее сообщалось, что справка переселенца станет электронной.