Придет вторая волна: Как в Донецке праздновали День шахтера и День города (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке на выходных (29 и 30 августа) праздновали День города и День шахтера.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, во время празднования 30 августа в парке им. Щербакова состоялся концерт.

Выступали российские артисты. Первым выступил коллектив Opium Project. В исполнении солиста Александра Хальзева прозвучали хиты группы «Руки вверх»: «Крошка моя», «Он тебя целует», «Чужие губы» и другие. Продюсером этой группы является основатель «Руки Вверх» Сергей Жуков.

Затем на сцену поднялся бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов. Он исполнил композиции «Люби меня люби», «Девушки бывают разные», «Обратите внимание».

Также выступал основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. Самойлов спел песни «Как на войне», «Сказочная тайга», «Ковер-вертолет», «На Берлин» и другие – всего около 20 песен.

Празднование завершилось фейерверком, который продолжался около 10 минут.

В соцсетях о праздничных мероприятиях многие высказались негативно. В частности, дончане напомнили, что работникам различных предприятий и шахтерам задерживают зарплату, платят ее частями. Также местные жители отмечают маленький размер зарплат и пенсий. «Вот и зарплаты шахтеров сверкают… Вот интересно, кому нужны эти салюты?... Добавьте эти деньги, которые потратили в небо, пенсионерам и всем, кто работает или кто на передовой!... Очередной плевок многим людям в лицо… Лучше б хоть немного зарплаты подняли… Выдайте мою зарплату!... Наверное, наша зарплата вся улетела в небо вместе с салютом», – пишут люди.

Также дончане обращают внимание на большое количество людей, которые бок о бок стояли на концерте, несмотря на распространение коронавируса. «Но на линейку 1-го сентября нельзя, там нужна строго дистанция и все меры предосторожности. А ярмарки и концерты – пожалуйста!.. Главное, потом в банк и другие госслужбы в маске приходить… И целый день работать в маске, зато тут все можно!... Вот откуда придет вторая волна… Коронавирус? Не, не слышали», – возмущаются в соцсетях.

При этом есть и те, кого все устраивает. «Хорош скулить! Праздник! Хорошее настроение! Погуляли отлично… Во нытиков сколько повылазило... Радуйтесь текущему дню», – пишут дончане.