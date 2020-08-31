За сутки COVID-19 в Украине заболел 2 141 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболел 2 141 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 31 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболел 2 141 человек. Из них 112 детей, а также 82 медработника. Были госпитализированы 309 человек. Зафиксированы 30 летальных случаев. При этом выздоровели 380 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 121 215 человек. Из них 7 973 ребенка и 11 261 медработник. При этом в целом выздоровели 57 114 пациентов. Летальных случаев – 2 557», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154), Тернопольской (149) областях и г. Киеве (277).

Также министр озвучил статистику за минувшую неделю.

«Количество выявленных случаев, подтвержденных диагностически, за минувшую неделю – 14 458. Если мы говорим в динамике, то на неделе с 10 по 16 августа, это количество составляло 10 863 случая, выявленных за неделю. За позапрошлую неделю это было 13 937 случаев. Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели – за минувшую неделю это 2 829 человек. Если говорить о позапрошлой неделе – 2 699 человек. Например, на неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных людей составляло 749. Вы видите, что более чем в 3 раза, почти в 4 раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в нашей стране», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал о количестве коек, которые предусмотрены для госпитализации больных COVID-19.

«Что касается госпитализации, у нас на сегодняшний день уже почти более 36 тыс. коек, которые или уже введены для госпитализации больных COVID-19, либо они стоят в резерве и при необходимости будут введены в оборот для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро количество занятых коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на заболевание составляет 9 972», – проинформировал глава Минздрава.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 418 (по данным Донецкой ОГА – 1 422) случаев COVID-19, в Луганской – 315 случаев.