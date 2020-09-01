Сало с мясом, овощи, рыба: Какие сегодня цены на рынке Донецка (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке «Соловки» в Ленинском районе.
«Не во всех странах остались такие старомодные рынки, где можно купить продукты прямо из села. Эти товары намного вкуснее и дешевле, чем в супермаркетах, хотя не все любят такие места. Люди помладше предпочитают покупать все в магазине, это проще и быстрее, чем ходить искать продукты в проверенных местах. Только люди старой закалки понимают, что это последнее оставшееся место, где можно купить самое вкусное сало, мясо, овощи, т.к. оно выращено людьми для себя и продажи, а не для промышленных масштабов, где пичкают для объема и выращивают чтобы продать быстрее», – отметил мужчина.
Он прошелся по рядам, где продают рыболовные принадлежности, а также в части рынка, отведенной под зоотовары: там продают хомяков, рыб, птиц и корма для животных.
Показал дончанин и актуальные цены на овощи (цена за 1 кг):
- помидоры – 30 руб. (12 грн по местному курсу на 1.09.2020);
- лук – 20 руб. (8 грн);
- картофель – 20-23 руб. (8-9 грн);
- огурцы – 35-45 руб. (14-18 грн);
- сладкий перец – 40 руб. (16 грн);
- кабачки – 15 руб. (6 грн);
- капуста – 20 руб. (8 грн);
- морковь – 50 руб. (20 грн);
- чеснок – 150 руб. (60 грн).
Также в продаже есть (цена за 1 кг):
- бананы – 50 руб. (20 грн);
- персики – 120 руб. (48 грн);
- нектарины – 120 руб. (48 грн);
- дыни – 45 руб. (18 грн).
После овощных рядов продают домашних животных: собак, котов, кур, в том числе декоративных, уток, шиншилл, кроликов различных пород.
Также «Виконста» показал, где продают инструменты, запчасти, хозяйственные товары – продавцы раскладывают товар на земле либо на раскладушках.
В мясном павильоне есть мясо, мякоть по 270 руб. (108 грн), сало – 170-180 руб. (68-72 грн), сало с хорошей мясной прослойкой – 250-280 руб. (100-112 грн).
Дончанин продемонстрировал цены на свежемороженую рыбу:
- хек – 200 руб. (80 грн);
- скумбрия – 200 руб. (80 грн);
- сельдь – 120 руб. (48 грн);
- сом – 170 руб. (68 грн).
Также житель Донецка показал цены на домашние молочные продукты:
- брынза – 300 руб. (120 грн);
- творог – 150-250 руб. (60-100 грн);
- молоко (3 л) – 150 руб. (60 грн).