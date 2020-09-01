Сало с мясом, овощи, рыба: Какие сегодня цены на рынке Донецка (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на рынке «Соловки» в Ленинском районе.

«Не во всех странах остались такие старомодные рынки, где можно купить продукты прямо из села. Эти товары намного вкуснее и дешевле, чем в супермаркетах, хотя не все любят такие места. Люди помладше предпочитают покупать все в магазине, это проще и быстрее, чем ходить искать продукты в проверенных местах. Только люди старой закалки понимают, что это последнее оставшееся место, где можно купить самое вкусное сало, мясо, овощи, т.к. оно выращено людьми для себя и продажи, а не для промышленных масштабов, где пичкают для объема и выращивают чтобы продать быстрее», – отметил мужчина.

Он прошелся по рядам, где продают рыболовные принадлежности, а также в части рынка, отведенной под зоотовары: там продают хомяков, рыб, птиц и корма для животных.

Показал дончанин и актуальные цены на овощи (цена за 1 кг):

помидоры – 30 руб. (12 грн по местному курсу на 1.09.2020);

лук – 20 руб. (8 грн);

картофель – 20-23 руб. (8-9 грн);

огурцы – 35-45 руб. (14-18 грн);

сладкий перец – 40 руб. (16 грн);

кабачки – 15 руб. (6 грн);

капуста – 20 руб. (8 грн);

морковь – 50 руб. (20 грн);

чеснок – 150 руб. (60 грн).

Также в продаже есть (цена за 1 кг):

бананы – 50 руб. (20 грн);

персики – 120 руб. (48 грн);

нектарины – 120 руб. (48 грн);

дыни – 45 руб. (18 грн).

После овощных рядов продают домашних животных: собак, котов, кур, в том числе декоративных, уток, шиншилл, кроликов различных пород.

Также «Виконста» показал, где продают инструменты, запчасти, хозяйственные товары – продавцы раскладывают товар на земле либо на раскладушках.

В мясном павильоне есть мясо, мякоть по 270 руб. (108 грн), сало – 170-180 руб. (68-72 грн), сало с хорошей мясной прослойкой – 250-280 руб. (100-112 грн).

Дончанин продемонстрировал цены на свежемороженую рыбу:

хек – 200 руб. (80 грн);

скумбрия – 200 руб. (80 грн);

сельдь – 120 руб. (48 грн);

сом – 170 руб. (68 грн).

Также житель Донецка показал цены на домашние молочные продукты: